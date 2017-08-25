Yeni OHAL tedbirleri

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) uygulaması çerçevesinde dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile ekonomi dünyasında da birçok kişiyi yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. OHAL döneminde memurların istifa edememesiyle ilgili sorunu ortadan kaldıran düzenlemenin de yer aldığı kararnameyle, oda ve borsa seçimlerinde oy kullanacak şirketlerle ilgili sınırlamaya gidildi. Kararnamede yer alan başlıca düzenlemeler şöyle oldu:

ORMANA CEZAEVİ

Kararnameyle, devlet ormanları üzerine adli hizmet ve ceza infaz kurumlarının yapılmasının da yolu açıldı.

ADALET BAKANLIĞI MUAF

Adalet Bakanlığı’nın milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için yapacağı silah alımları ile, bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetleri de KDV’den ve ÖTV’den istisna olacak.

ŞİRKETLERE 2 YIL ŞARTI

Yaklaşan oda ve borsa seçimleri öncesi TOBB yasasında da önemli bir değişiklik yapıldı. Buna göre artık oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı olmak şartı aranacak. Düne kadarsa, kurulan her yeni şirket oy kullanma hakkına sahip oluyordu. Böylece seçimler için kurulan ve kağıt üzerinde kalan şirketlerin önlenmesi amaçlanıyor.

UYUŞTURUCU TEDAVİSİ

KHK’yla uyuşturucu tedavi için sigortalı olma şartı kaldırıldı. Buna göre, madde bağımlılığı tedavisine yönelik sağlık hizmetlerinden herkes yararlanabilecek.

KAYYUMA YENİ ŞİRKET YETKİSİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketlerde, ilgili bakanın da onayıyla yeni şirket kurulabilecek. Kurulacak şirketin sermayesi, TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirket tarafından ayni veya nakdi olarak karşılanacak. Yeni kurulacak şirkette kayyımlık yetkisi, bir mahkeme veya hakim kararına gerek olmaksızın fona devredilmiş sayılacak.

KEFİLLERİN MALVARLIĞI

TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketlerde, şirketin doğrudan veya dolaylı borçlarının ödenebilmesi için, öncelikle şirket lehine kefil olan ve şahsi malvarlığına kayyum atanmamış ortak, yönetici veya gerçek veya tüzel kişilerin malvarlığına müracat edilebilecek. TMSF kefillerin varlıklarının satılması konusunda yetkili olacak.

İDARELERE İLAMSIZ TAKİP YOK

İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvuru-lamayacak. Bu alanda bundan önce başlatılan ilamsız icra takipleri ise düşürülecek.

MEMURA İSTİFA YOLU

OHAL, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayatı etkileyen afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacak. Daha önceki düzenlemede ise, “olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamıyordu.” Son düzenlemeye göre kurumunun kabul etmesi durumunda memurlar istifa edebilecek.

GARDİYANLARA YIPRANMA PAYI

Ceza infaz kurumlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde beş yılı geçmemek üzere çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı eklenecek. Yani fiili hizmet zammıyla, 20 yıl çalışan bir personel 25 yıl çalışmış sayılacak. Düzenleme maksimum 2.5 yıl erken emeklilik yolu açacak.