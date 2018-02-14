Yeni NVIDIA kartları ne zaman geliyor?

Reuters'ın haberine göre NVIDIA'nın yeni GPU kartları oyun odaklı olacak ve şirket iki yeni GPU serisini aynı anda duyuracak. Yeni GPU kartları Mart ayında düzenlenecek olan GTC 2018'de tanıtılacak. Yeni kartlar yine Turing tabanlı olacak.

Turing ismiyla kartların sunulması ise ünlü bilim adamı Alan Turing'in soy adından geliyor. Alan Turing, bilgisayar teknolojisine Turing makinesiyle katkıda bulunmuş ve direkt olarak bilgisayar teknolojisinin gelişimine etki etmiş. Turing'in ürettiği makine, o zamanın en iyi hesaplama ve en iyi sorun çözebilen makinesi olarak biliniyor. NVIDIA'nın da bu isimle çıkaracağı yeni kartlar, kripto para madenciliğine direkt olarak etki ediyor.