Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Yeni NVIDIA kartları ne zaman geliyor?

    Yeni NVIDIA kartları ne zaman geliyor?

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz haftalarda NVIDIA'nın yeni kartları üzerine sızıntılar çıkmıştı. Şimdi de yeni kartların çıkış tarihi belli oldu.

    Reuters'ın haberine göre NVIDIA'nın yeni GPU kartları oyun odaklı olacak ve şirket iki yeni GPU serisini aynı anda duyuracak. Yeni GPU kartları Mart ayında düzenlenecek olan GTC 2018'de tanıtılacak. Yeni kartlar yine Turing tabanlı olacak. 

    Turing ismiyla kartların sunulması ise ünlü bilim adamı Alan Turing'in soy adından geliyor. Alan Turing, bilgisayar teknolojisine Turing makinesiyle katkıda bulunmuş ve direkt olarak bilgisayar teknolojisinin gelişimine etki etmiş. Turing'in ürettiği makine, o zamanın en iyi hesaplama ve en iyi sorun çözebilen makinesi olarak biliniyor. NVIDIA'nın da bu isimle çıkaracağı yeni kartlar, kripto para madenciliğine direkt olarak etki ediyor. 

    Etiketler: NVIDIA , GPU , Kart , Yeni , Alan Turing
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri