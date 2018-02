Yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesi başladı

Çalışmaya Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal, çok sayıda seçkin bilim adamı, sanayici, siyasetçi, sanatçı ve sivil toplum kuruluşlarının önderleri katıldı.



Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı yürütücülüğünde, Atatürk Üniversitesinin ülkemiz ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasına girmesini sağlayacak dönüşümü gerçekleştirmek üzere başlatılan “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” kapsamında geniş katılımlı bir ortak akıl buluşması gerçekleştirildi.



Bu kapsamda 11 kişiden oluşan altı farklı grupta çalışmalar yapıldı. Elde edilen sonuçlar tartışılarak, üniversitenin yeni vizyonu hakkında katılımcılardan görüşleri alındı. Bu projeyle; Atatürk Üniversitesinin özgün bir yeni nesil üniversite olarak konumunun tanımlanması, sistemlerinin tasarlanması ve uygulama adımlarının atılması amaçlanıyor. Bu amaçla projede, topluma doğrudan katkı yapan, eğitim ve araştırmayı bütünleştiren yeni nesil üniversite sisteminin uygulanmaya hazır detayda tasarlanması hedeflendi. On dört ay sürmesi planlanan projede daha sonra öğrenciler, paydaşlar ve akademik birimlerle ayrı ayrı toplantılar yapılacak ve eğitim, araştırma ve toplumsal katkı olmak üzere üç farklı sistem tasarlanacak.



Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Toplumla Bütünleşmek İçin Yoğun Bir Çaba İçerisindeyiz”

Rektör Çomaklı yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesi yönetimine geldikleri ilk günden itibaren adil, şeffaf ve her an hesap verebilir bir sistem tasarlamak ve parçası oldukları toplumla bütünleşmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Prof. Dr. Çomaklı, her gün aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar beklenmemesi gerektiğine, bu nedenle yürütülen politikaların ve stratejilerin yeniden gözden geçirmenin önemine vurgu yaptı.



Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Prof. Dr. Hasan Mandal yaptığı konuşmada, YÖK’te sessiz devrim olarak adlandırılan önemli çalışmaların yürütüldüğünü ve bu kapsamda Atatürk Üniversitesinde yürütülen bu projenin YÖK’ün uygulamalarıyla örtüştüğünü ve birçok üniversiteye örnek teşkil edebileceğinin altını çizdi.



Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Atatürk Üniversitesinde yeni nesil üniversite kapsamında yürütülen çalışmaların önemli bir dönüşüme yol açacağını belirterek, bu çalışmanın Türkiye açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek Erzurum Milletvekilleri olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Atatürk Üniversitesi’nde yürütülen çalışmaları takdirle izlediklerini belirterek ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılara vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.



BAP Koordinatörü Doç. Dr. Atilla Keskin’in projenin detaylarını sunduğu tanıtım konuşması ve oluşturulan çalışma gruplarının sunumlarının ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, yürütülen bu projenin ülkemiz ve bölgemiz açısından hayırlı olacağının altını çizdi.



Prof. Dr. Recep Akdağ: “Öğrenciyi Ezberden Uzak Tutan Eğitim Metodolojileri Geliştirilmelidir”

Başbakan Yardımcısı Akdağ, aykırı fikirleri olan ve atılımcı öğrencilerin önünü açacak uygulamaların olması, öğrenciyi ezberden uzak tutan eğitim metodolojilerinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Ayrıca eğitimcilerin kendilerini güncellemesi açısından eğitici eğitimlerini ve öğretirken öğrenmenin önemine değindi.



Prof. Dr. Recep Akdağ arama konferansına Başbakan Yardımcısı olarak değil Atatürk Üniversitesinin bir mensubu olarak katıldığının altını çizerek, oluşturulacak stratejilerin göstergelerinin olması ve kısa süreli olarak bu göstergelerin izlenmesi gerektiğini söyledi. Açıklanan proje süresinin on dört ay gibi uzun bir süre olduğunu, mümkünse planlama aşamasının kısaltılarak uygulama aşamasının genişletilmesini önerdi.



Başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere, Atatürk Üniversitesi üst yönetiminin üç gün boyunca aktif rol aldığı çalışmanın sonunda; üniversitenin konumlama konsepti, vizyonu ve misyonu masa başı çalışmalarda tartışılmak üzere taslak olarak hazırlanma kararı alındı. Ayrıca projenin devamı olarak iki hafta sonra öğrencilere yönelik ara konferans yapılması planlandı.