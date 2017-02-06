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Yeni nesil konut edinme metodu

06.02.2017 - 09:44 | Son Güncelleme:

Maliyetine konut sahibi olalım!

Koopera; birlikte hareket etmenin gücünden doğan yeni nesil konut edinme modelidir. Bugünkü tüm konut edinme sistemlerindeki gibi yatırımcının değil, bir araya gelmiş ihtiyaç sahiplerinin faydalarına odaklanmıştır.

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Koopera, yatırımcı kazanımlarını; gerçekten yatırımı yapana, yani bir araya gelmiş, güç birliği yapmış ortaklarına veren dürüst, şeffaf, denetlenebilir bir harekettir.

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Zekeriyaköy’ün en iyi lokasyonlarından birinde modern, endüstriyel çelik yapı sistemleriyle inşa edilen evlerde gelin komşu olalım, birlikte olmanın gücünü kullanalım.

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%100 depreme dayanıklı, %40 daha ekonomik Zekeriyaköy Koopera projesine siz de katılın, 45 evden birine sahip olma fırsatını kaçırmayın.

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