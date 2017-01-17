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Yeni nesil konut edinme metoduÂ 

17.01.2017 - 09:35 | Son GÃ¼ncelleme:

Maliyetine konut sahibi olalÄ±m!

Koopera; birlikte hareket etmenin gÃ¼cÃ¼nden doÄŸan yeni nesil konut edinme modelidir. BugÃ¼nkÃ¼ tÃ¼m konut edinme sistemlerindeki gibi yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n deÄŸil, bir araya gelmiÅŸ ihtiyaÃ§ sahiplerinin faydalarÄ±na odaklanmÄ±ÅŸtÄ±r.Â 

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z!Â 

Koopera, yatÄ±rÄ±mcÄ± kazanÄ±mlarÄ±nÄ±; gerÃ§ekten yatÄ±rÄ±mÄ± yapana, yani bir araya gelmiÅŸ, gÃ¼Ã§ birliÄŸi yapmÄ±ÅŸ ortaklarÄ±na veren dÃ¼rÃ¼st, ÅŸeffaf, denetlenebilir bir harekettir.Â 

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z!Â 

ZekeriyakÃ¶yâ€™Ã¼n en iyi lokasyonlarÄ±ndan birinde modern, endÃ¼striyel Ã§elik yapÄ± sistemleriyle inÅŸa edilen evlerde gelin komÅŸu olalÄ±m, birlikte olmanÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanalÄ±m. %100 depreme dayanÄ±klÄ±, %40 daha ekonomik ZekeriyakÃ¶y Koopera projesine siz de katÄ±lÄ±n, 45 evden birine sahip olma fÄ±rsatÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmayÄ±n.Â 

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z!

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