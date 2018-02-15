Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Yeni nesil Intel Core i3 sahneye çıktı! İşte performansı

    Yeni nesil Intel Core i3 sahneye çıktı! İşte performansı

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 07:02 | Son Güncelleme:

    Intel, ince laptop'lara özel yeni bir Core i3 işlemci tanıttı! İşte yeni işlemcinin sundukları...

    Intel, AMD'nin yeni APU'larına rakip olacak yeni sekizinci nesil Core i3 laptop işlemcisini duyurdu.

    İnce laptop'ları ve 2-in-1'leri hedefleyen yeni Core i3-8130U, dört thread'e sahip ve 2,2GHz saat hızında çalışıyor, Turbo sayesinde 3,4GHz'e çıkabiliyor. Üzerinde entegre UHD Graphics 620'yi taşıyan işlemci, 15W'lık bir TDP değerine sahip ve DDR4-2400 sistem belleğini destekliyor.

    Yeni Core i3, önceki Kaby Lake modeliyle benzer özelliklere sahip. Yeni işlemcinin en önemli farkı, daha yüksek hızlara ulaşabilmesi (eskisi 2,7GHz'e ulaşabiliyordu) ve biraz daha hızlı sistem RAM'lerini desteklemesi. Yeni Core i3 bunların yanında yeni mimarinin sunduğu avantajları da içeriyor.

    Intel'e göre işlemci, "önceki nesle kıyasla performans artışı sağlıyor" ve "hız ve basitlik için optimize edilmiş bir deneyim" sunuyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: AMD VE INTEL'İN EN İYİ 10 İŞLEMCİSİ

     

    Etiketler: intel , intel core i3 , bilgisayar
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri