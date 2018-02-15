Yeni nesil Intel Core i3 sahneye çıktı! İşte performansı

Intel, AMD'nin yeni APU'larına rakip olacak yeni sekizinci nesil Core i3 laptop işlemcisini duyurdu.

İnce laptop'ları ve 2-in-1'leri hedefleyen yeni Core i3-8130U, dört thread'e sahip ve 2,2GHz saat hızında çalışıyor, Turbo sayesinde 3,4GHz'e çıkabiliyor. Üzerinde entegre UHD Graphics 620'yi taşıyan işlemci, 15W'lık bir TDP değerine sahip ve DDR4-2400 sistem belleğini destekliyor.

Yeni Core i3, önceki Kaby Lake modeliyle benzer özelliklere sahip. Yeni işlemcinin en önemli farkı, daha yüksek hızlara ulaşabilmesi (eskisi 2,7GHz'e ulaşabiliyordu) ve biraz daha hızlı sistem RAM'lerini desteklemesi. Yeni Core i3 bunların yanında yeni mimarinin sunduğu avantajları da içeriyor.

Intel'e göre işlemci, "önceki nesle kıyasla performans artışı sağlıyor" ve "hız ve basitlik için optimize edilmiş bir deneyim" sunuyor.



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