Yeni nesil eğitimciler: ‘İnternet hocaları’

İnternetin sınırsız bilgi dünyasında her türlü içeriğe ulaşmak kolaylaştı. Buna eğitim de dâhil. Öğrenciler, artık sınavlara popüler sosyal medya platformları üzerinden hazırlanıyor. Son dönemde yaygınlaşan ve yüzbinlerce takipçisi olan sosyal medya hesaplarının yöneticileri, öğrencilere ders çalışma yöntemleriyle ilgili tavsiyelerde bulunuyor, akılda kalıcı notlar ve çalışma programları paylaşıyor. Hesap sahipleri, bunu tamamen gönüllü yaptıklarını ve herhangi bir maddi kazanç elde etmediklerini söylüyor. ‘İnternet hocaları’ öğrencilerle iletişime de geçiyor ve akıllarına takılan soruları yanıtlıyor. Onlara göre, bu yöntemle sınavlara hazırlanmak mümkün. İşte sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan ‘internet hocaları’:



GÖNÜLLÜ YAPIYORUM

Turgut Arısoy (Akıl Hocası): Üniversitede İngilizce hazırlık okurken Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) öylesine girdim. Sınavda 900’üncü olunca bu konuda iyi olduğumu düşünüp bir platform açarak öğrencilere destek olmak istedim. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği üçüncü sınıftayım. 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ilk 500’e giren adaylara destek olmak için bu işe başladım. Hesabımı açalı üç yıl oldu, 187 bin takipçim var. Bu işi gönüllü yapıyorum. Çünkü Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinden, Türkiye’deki üniversiteleri isteyen öğrencilere destek olmak beni mutlu ediyor. İçerik paylaşırken genelde kaynak kitaplardan faydalanıyorum. Yayınevleri ve okullarla işbirliği içindeyim. Sınavlara internetten hazırlanmak mümkün ancak tüm çalışmalar buradan olmamalı. Ben de sınava internet ve yazılı kaynakları birlikte kullanarak hazırlanmıştım. Öğrencilerle, sınav senesi problemleri için birebir iletişime geçiyorum. Onun dışında canlı yayınlar ve buluşmalar düzenliyorum.



SORU TAHMİNİNDE BULUNUYORUM

Seyfettin Akıncı (yksnot): Üniversiteden yeni mezun olup tekrar sınavlara çalışmaya başlamıştım. Önemli notlarımı kâğıtlara yazıyordum. Arada Instagram’a girdiğimde herkesin bir şeyler paylaştığını görüyordu. Ben de hesap açıp notlarımı paylaşayım, insanlar okur, ne öğrenirlerse bir faydam olur diye düşündüm. Paylaşımlar yapmaya başladım ve öğrencilerden yoğun ilgi olunca devam ettim. 150 bin takipçim var. Teknolojiyle iç içe olup vaktinin önemli kısmını telefon ve bilgisayar gibi cihazlarda sıkılmadan geçiren öğrenciler, dersleri de aynı platformda görüp çalışınca onlara daha zevkli geliyor. Notları hazırlarken de kısa ve öz şekilde paylaşıp gereksiz detaylara girmiyorum. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum. Şimdi de Uşak Üniversitesi’nde Sosyal Bilgiler Eğitimi’nde tezli yüksek lisans yapıyorum, tez aşamasındayım, bu son senem. Sınavda çıkabilecek önemli notlar ve sorularla ilgili kendi tahminlerimi, düşüncelerimi de paylaşıyorum. Son yıllarda hangi konulardan ne çıktığına bakıp sorulma ihtimali yüksek gördüğüm notları ve soruları paylaşıyorum. Her sene sınava giriyorum. Bu şekilde bizzat o atmosferi gözleme ve soruları inceleme fırsatı buluyorum. Soru tutturma ihtimali de yüksek oluyor. Bu işi dört senedir bir yere bağlı olmadan tamamen gönüllü yapıyorum.



TECRÜBELERİMİ PAYLAŞIYORUM

Doğukan Gür (osym7bizi): Geçen sene sınava hazırlanırken benim gibi birçok kişinin motivasyon, destek alma, bilgilendirme konusunda eksik olduğunu gördüm. Önce sınava gireceğim yıl kendimi motive ettim, bilmediklerimi sosyal medyadan öğrendim. Bu sene de tüm tecrübelerimi sosyal medya üzerinden öğrencilerle paylaşıyorum. Şu anda Hacettepe Üniversitesi İktisat’ta İngilizce hazırlık okuyorum. 146 bin aday beni takip ediyor. Her gün yüzlerce mesaj geliyor. Sınava hazırlanırken benim yaptığım hataları yapmamaları konusunda onları uyarıyorum. Ders notlarını internet kullanarak ve makaleler okuyarak araştırıp paylaşıyorum. Ben de LYS’ye video izleyerek çalışmıştım. Eğer doğru kaynak ve kanal tercihi yapılırsa sınavlara internetten çalışmak gayet faydalı olur.



SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİYOR

Ferhat Vural (edebihayat7): Arkadaşları derse yöneltmek ve motive etmek için bu hesabı açtım. Sistem değișikliği olduğunda bizim de motivasyonumuz düşüyor, çünkü biz eski sisteme göre kendimizi ve çalışma disiplinimizi hazırlıyoruz. Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldum, bu yıl sınava hazırlanıyorum. “Nasıl daha planlı ders çalıșılır?” sorusu üzerine yazılar yazıyorum. Ara sınıflara (9, 10, 11) neler yapabilecekleri hakkında bilgi veriyorum. Yayınevleriyle iletișim kurarak çekilișler düzenleyip takipçilerime kitap desteği sunuyorum. Bunları yaparken herhangi bir kurum ya da kuruluștan destek almıyorum, tecrübelerimden yararlanıyorum. 65 bin takipçim var. Șu ana kadar yalnız ilerliyordum ama yaklașık 6 aydır Semih Sarıtaş (@hayalimuhendis) ile işbirliği yaptık. Belli bașlı dersleri ben de sanal platformdan yararlanarak çalışıyorum. Sınava internetten hazırlanılabilir fakat bu, kişiden kişiye değişebilir.





MOTİVE OLAMIYORDUM HESAP AÇTIM

Ömer Ataş (ykstytnotları_): Lise son sınıftayım. Arkadaşlarım derslerde başarılı olduğumu düşünüyor. Fakat son zamanlarda motivasyonumu kaybettim. Çünkü sınav stresi yaşıyordum. Hocalarım, arkadaşlarım vs. herkes baskı yapmaya başladı. Herkes akıl vermeye çalışıyordu, bu da beni kötü etkiliyordu. O yüzden bu hesabı açmaya karar verdim. 15 bin 800 takipçim var. Onlarla sürekli iletişim içindeyiz. Bana sorularını, ihtiyaçlarını mesaj atıyorlar. Ben de ders notları, kısaltmalar ve motive edici sözler paylaşarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Ders notlarını paylaşırken hocalarıma danışıyorum. Yayınevlerinin konu anlatımlı kitapları da çok yardımcı oluyor. Takipçilerimle de yardımlaşıyoruz. Okula gitmeden öğrenciler bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Hatta bazı ülkelerde internetten eğitim devri başladı. Bu yüzden sınavlara internetten hazırlanmak mümkün. Adaylar, bu tür sayfalardan memnun olduklarını belirtiyor. Notların yararlı, akılda kalıcı olduğunu söylüyorlar.