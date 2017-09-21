Yeni nesil bilgisayar ekranları artık daha yetenekli

Sensormatic tarafından sunulan yeni nesil AG Neovo DF-55 dijital bilgi ekranları yeni özelliklerle geliyor. 55 inç boyutundaki iki ekrandan oluşan platformda ekranların birbirinden bağımsız biçimde çalışması sayesinde, aynı anda farklı ihtiyaçlara yönelik farklı içerikler sunulabiliyor. İçerik gösterimi için Sensormatic tarafından endüstriyel medya oynatıcısı ve yazılımı ile birlikte paket olarak sunulan sistem, istenildiği takdirde işletmelerin mevcut medya oynatıcıları ve içerik yönetim yazılımlarıyla da uyumlu şekilde çalışabiliyor.

23,4 mm gibi oldukça ince bir yapıya sahip olan ekranlar, Full HD (1920x1080) çözünürlük sunuyor. Platformda iki adet HDMI bağlantı girişi bulunuyor. Bu sayede iki ekranı farklı medya oynatıcı veya bilgisayara bağlamak mümkün hale geliyor. İşletmelerin farklı hedef kitlelere farklı mesajlar gösterebilme imkanı, DF-55 ile hayat buluyor.







Metal gövdesiyle estetik görünümden ödün vermeden dayanıklılık sunan DF-55, halka açık ortamlar için tasarlanmış bir ürün. Kurulumu ve kullanımı da oldukça kolay olan panelin ayak kısımlarında bulunan, kilitlenebilir tekerler sayesinde platformu taşımak kolay.