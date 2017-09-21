Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Yeni nesil bilgisayar ekranları artık daha yetenekli

    Yeni nesil bilgisayar ekranları artık daha yetenekli

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 09:35 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 09:35

    Sensormatic tarafından sunulan Ag Neovo DF-55, iki yüzünde de LCD panel bulunan bu yeni nesil bilgi ekranı sayesinde, aynı anda farklı iki konuda içerik görüntülenebiliyor.

    Sensormatic tarafından sunulan yeni nesil AG Neovo DF-55 dijital bilgi ekranları yeni özelliklerle geliyor. 55 inç boyutundaki iki ekrandan oluşan platformda ekranların birbirinden bağımsız biçimde çalışması sayesinde, aynı anda farklı ihtiyaçlara yönelik farklı içerikler sunulabiliyor. İçerik gösterimi için Sensormatic tarafından endüstriyel medya oynatıcısı ve yazılımı ile birlikte paket olarak sunulan sistem, istenildiği takdirde işletmelerin mevcut medya oynatıcıları ve içerik yönetim yazılımlarıyla da uyumlu şekilde çalışabiliyor.

    23,4 mm gibi oldukça ince bir yapıya sahip olan ekranlar, Full HD (1920x1080) çözünürlük sunuyor. Platformda iki adet HDMI bağlantı girişi bulunuyor. Bu sayede iki ekranı farklı medya oynatıcı veya bilgisayara bağlamak mümkün hale geliyor. İşletmelerin farklı hedef kitlelere farklı mesajlar gösterebilme imkanı, DF-55 ile hayat buluyor.

    Yeni nesil bilgisayar ekranları artık daha yetenekli

    Metal gövdesiyle estetik görünümden ödün vermeden dayanıklılık sunan DF-55, halka açık ortamlar için tasarlanmış bir ürün. Kurulumu ve kullanımı da oldukça kolay olan panelin ayak kısımlarında bulunan, kilitlenebilir tekerler sayesinde platformu taşımak kolay. 

    Etiketler: sensormatic , teknoloji , ekran
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri