Yeni müfredata kademesiz geçişte sınav sorunu

BU öğretim yılında 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda başlayacak yeni müfredata 2018-2019 eğitim yılından itibaren tüm sınıflarda geçilecek. Ancak eğitimciler, bunun sorunlar doğuracağı düşüncesinde. Çünkü bazı konuların sınıfları değiştiği için öğrenciler bunları hiç göremeyecek ya da iki kere karşılaşacak. Bu da üniversite sınavlarında sorun yaratabilecek.

MANTIĞI GÖRMEYECEKLER

Örneğin, matematikte eski müfredatta 11’inci sınıfta olan ‘mantık’ yeni müfredatta sadeleştirilerek 9’uncu sınıfa alındı. Bu sene 10’da okuyan biri gelecek yıl 11’inci sınıfa gideceği ve yeni müfredatla okuyacağı için mantık konusunu göremeyecek. ‘Bölünebilme’ konusu da aynı.

‘Tekrarlı permütasyon’ 12’nci sınıftan 10’a, ‘Katı cisimler’ 12’den 11’e alındı. Bunları da bazı öğrenciler öğrenemeyecek. Kimi konular ise iki kez işlenecek. Örneğin, ‘Trigonometrik Denklemler’ 11’den 12’nci sınıfa alındı. Bu yıl 11’inci sınıfa giden gelecek sene bu konuyu yeniden görecek.

I. DÜNYA SAVAŞI ÇİFT DİKİŞ

Ortaokul 7’de okutulan sosyal bilgilerde eski müfredatta olan Osmanlı’nın yıkılma süreçlerini de kapsayan ‘Birinci Dünya Savaşı’, yeni programda yer almadı. Bu, 8’inci sınıfta inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde anlatılacak. Yani geçen yıl 7’nci sınıfı okuyan bu sene yeniden bu konuyu işleyecek. Din dersi taslak müfredatına göre, 12’den 11’e alınan Hristiyanlık, Yahudilik dinleri konusunu da bazı öğrenciler işleyemeyecek.

Adaletsizliğe yol açabilir

Didem Aksoy (Eğitim Reformu Girişimi): Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş’un açıklamasına göre, kasım sonuna kadar programların uygulamasına yönelik öğretmenlerden geri bildirim alınacak ve programlar revize edilerek ocakta yenisi açıklanacak. Gelecek yıl revize edilmiş programlar devreye girecek. Kademesiz geçişte bazı konular işlenmeyip, kimi tekrar görülebilir. Konunun işlenmesi öğretmenin inisiyatifine kalabilir. Bakanlık, öğretmenlere “Siz bunları dikkate alarak bu konular müfredatta olmasa da anlatın” demeli. Bu önlemler alınmazsa bazı öğrencilerin belli konuları hiç öğrenmemesi, geride kalması gibi durumlar yaşanabilir. Bu adaletsizlik yaratabilir.

Üniversiteye giriş için dışarıdan destek gerekecek

İbrahim Turan Başay (Nesin Matematik Köyü Öğretmeni-Acil Matematik kitabının yazarı): 9 ve 10’uncu sınıfta okuyacaklar sadece yeni müfredata tabi olacaklarından, kademesiz geçiş onlar için sorun yaratmayacak. Bundan en fazla etkilenecek olan 10’dan 11’inci sınıfa geçecek öğrenciler. Çünkü 9’uncu sınıfa alındığı için mantık, ebob-ekok, bölme bölünebilme konularını; üniversiteye giriş sınavında çıkacak olmasına rağmen göremeyecekler. Bunları dışarıdan destek alarak tamamlamaları gerekecek. 11’den 12’nci sınıfa geçenler ise bunun tam tersi şekilde işledikleri konuların bazılarını tekrar görecek. Bu, öğrenciye faydadan çok zarar getirecek. Kademeli geçişin uygulanmasını umut ediyorum.