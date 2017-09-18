Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Yeni müfredat yargıya taşındı

    Yeni müfredat yargıya taşındı

    Gülseven ÖZKAN
    18.09.2017 - 21:44 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 21:45

    Yeni öğretim programları mahkemelik oldu. Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu, müfredatın iptali için Danıştay’a başvurduğunu duyurdu.

    Açıklamada özetle şöyle denildi:

    “Programdaki en temel mesele, sistematik olarak Atatürk’ün ve Cumhuriyet Devrimleri'nin yok sayılması ve programın ideolojik içeriği. Çokça tartışılan evrim teorisinin çıkarılması, cihad kavramının ders konularına alınması, kadın ve aile yaşamına dair dayatmacı ve cinsiyetçi söylemlerin varlığı, iktidarın ideolojik olarak öğrencileri belli istikamete sevk etme gayretinin parçası olarak öğretim programına yansıdı. ‘Ana dilde iletişim’ gibi muğlak kavramların da müfredatta olması Anayasa’daki eğitim dilinin Türkçe olması zorunluluğuna aykırı bir ihlal. Cumhuriyetin temel nitelikleri ile milli eğitim sisteminin temeli Atatürk ilke ve inkılaplarına tümüyle aykırı müfredatın iptali için Danıştay'da sendikamızca dava açıldı.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , müfredat , eğitim
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri