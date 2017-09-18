Yeni müfredat yargıya taşındı

Açıklamada özetle şöyle denildi:

“Programdaki en temel mesele, sistematik olarak Atatürk’ün ve Cumhuriyet Devrimleri'nin yok sayılması ve programın ideolojik içeriği. Çokça tartışılan evrim teorisinin çıkarılması, cihad kavramının ders konularına alınması, kadın ve aile yaşamına dair dayatmacı ve cinsiyetçi söylemlerin varlığı, iktidarın ideolojik olarak öğrencileri belli istikamete sevk etme gayretinin parçası olarak öğretim programına yansıdı. ‘Ana dilde iletişim’ gibi muğlak kavramların da müfredatta olması Anayasa’daki eğitim dilinin Türkçe olması zorunluluğuna aykırı bir ihlal. Cumhuriyetin temel nitelikleri ile milli eğitim sisteminin temeli Atatürk ilke ve inkılaplarına tümüyle aykırı müfredatın iptali için Danıştay'da sendikamızca dava açıldı.”