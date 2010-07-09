Yeni moda Ã§iÃ§ek yemek; Frutation artÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™de

Amerikaâ€™nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ yenilebilir buket Ã¼reticisi Frutation artÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™de.

TÃ¼rkiyeâ€™de faaliyete geÃ§en Frutation, sevdiklerine Ã§iÃ§ek gÃ¶ndermek isteyenler iÃ§in daha farklÄ± alternatifler sunuyor. SipariÅŸlerinizi isterseniz frutation.com.tr â€˜den, isterseniz 0212 â€“ 444 1578 numaralÄ± Ã§aÄŸrÄ± merkezinden, veya Frutation maÄŸazalarÄ±ndan verebilirsiniz.

Birbirinden lezzetli ve taze meyvelerin Ã¶zel makineler ve yÃ¶ntemler ile ÅŸekillendirilerek sunulduÄŸu Frutationâ€™da Ã¶zel gÃ¼nleriniz iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nebileceÄŸiniz rengarenk buketlerden birini seÃ§erken Ã§ok zorlanabilirsiniz. Sadece yetkili personelin girebildiÄŸi Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mlerde gerÃ§ekleÅŸtirilen kesme ve sÃ¼sleme iÅŸlemleri bir sÄ±r gibi saklanÄ±yor. Meyveleri, Ã§iÃ§ek, kalp, yÄ±ldÄ±z vb. gibi Ã¶zel ÅŸekillerde kesme iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtiren personel, Amerikaâ€™dan gelen Ã¶zel eÄŸitmenler tarafÄ±ndan yetiÅŸtirilmiÅŸ.

Yenilebilir buketlerin bir diÄŸer Ã¶zelliÄŸi de Ã§ok sevdiÄŸiniz meyveleri lezzetli Ã§ikolata sosu ve badem, hindistan cevizi gibi ek tatlarla zenginleÅŸtirebilme imkanÄ±nÄ±zÄ±n olmasÄ±.Â Â Â Â

Ã‡iÃ§ek gÃ¶ndermek istediÄŸiniz birini, Ã§ikolata sosuna batÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§ilekler yanÄ±nda papatya ÅŸeklinde kesilmiÅŸ ananas ve Ã¼zÃ¼mlerden oluÅŸan muhteÅŸem gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ bir buket ile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zden Ã§ok daha fazla ÅŸaÅŸÄ±rtabileceÄŸiniz kesin. AyrÄ±ca dileyene buketinin yanÄ±nda gÃ¶nderilmek Ã¼zere, peluÅŸ ayÄ±cÄ±k veya uÃ§an balon gibi Ã§eÅŸitli hediyeler seÃ§me imkanÄ± da sunuluyor.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in Frutation.com.tr veya 0212 - 444 1578Â Â Â Â

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