Yeni mezunlar iş dünyasına hazırlanıyor

Bilgi ve İletişim Kurumu (BTK) ve BT Eğitim işbirliği ile düzenlenen Teknoloji Dünyasında Kariyer Programı ikinci kez yapılacak. Programa kabul edilecek 25 kişi, yine alanlarında bilgili kişiler tarafından verilecek ücretsiz eğitimlere katılacak. 23-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek programa başvurular 13 Ekim’de bitiyor.

Programın amacı bilgi teknolojileri alanında kariyer edinmek isteyen yeni mezun gençleri iş dünyasına hazırlamak. BTK’nın Ankara’daki merkez yerleşkesinde gerçekleşecek olan program sonunda değerlendirilen adaylar arasından 5 kişi ise BT Eğitim tarafından verilecek ücretsiz ağ eğitimini almaya hak kazanacak. Program ilk kez geçen yıl İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

Başvuru için son gün 13 Ekim

Programa katılmak isteyen adaylardan, üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği gibi ilgili bölümlerinden 2016 - 2017 yıllarında mezun ve İngilizce dilbilgisine sahip olması bekleniyor. Adayların gelecekteki kariyer hedeflerini anlatan kısa bir başvuru mektubuyla birlikte özgeçmişlerini ozgecmis@btegitim.com adresine göndermeleri gerekiyor.