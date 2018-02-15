Yeni medyanın yeni evi Bilsart

Uluslararası sergilerde gittikçe daha çok karşımıza çıkan video eserler, Türkiye’de henüz yeterince yaygınlaşmış değil. Bu alanda üretim yapan sanatçılar pek paylaşım alanı bulamıyor, bulsalar da karma sergiler içerisinde izleyicinin dikkati videoya gelmeden çok önce tükeniyor. Ama artık Türkiye’de de yeni medya sanatının bir evi var: Bilsart.

Bugüne kadar tiyatrodan sinema ve sanatçı kitaplarına farklı alanlarda birçok sanat projesini destekleyen Bilsar’ın başkanı ve çağdaş sanat koleksiyoneri Selman Bilal’in girişimiyle Şişhane’deki Bilsar binasında açılan Bilsart, video alanında üretim yapan sanatçıların daha görünür olmasını amaçlıyor. Daha fazla projeye yer vermek için de sergi sürelerini kısa tutarak programında her ay iki sergiye yer veriyor.

Şu sıralar gezdiği uluslararası sergilerde yeni medya üretimlerle gittikçe daha çok karşılaşır olduğunu belirten Selman Bilal, “Video sanatına odaklanmamın sebebi son dönemde video üretimleri daha çok takip eder ve koleksiyonuma katar olmam. Bu alanda bir sergileme mekanının eksikliğini hissediyordum ve Bilsar binasının boş duran garajının buna çok uygun olduğunu fark ettim” diye konuşuyor.

Bilsart’ın ayda iki sergilik programı şu ana dek Murat Germen ve Begüm Yamanlar’ı ağırladı. Şu sıralar Nevin Aladağ’a ev sahipliği yapan Bilsart, 21 Şubat’tan itibaren Nevin Neslihan Koyuncu’yu konuk edecek.

Türkiye’den sanatçılara öncelik veren Bilsart, yeni yetenekler keşfetmek için her yıl bir açık çağrıda bulunacak. Selman Bilal ile Bilsar’ın kreatif direktörü Ceren Taşkent Acarol, hızlı ve yenilikçi bir galeri programı kurgulamışlar: “İki haftada bir değişen sergi programımız var ve bu dinamik tempo bize iyi geliyor. Bilsart’ın sadece sergi mekânı olmasını değil; ziyaretçilerin açılışlarda kendilerine bir şeyler katabildiği, yer yer sohbete dahil olabildikleri, yine bu alanda oluşturduğumuz kitaplığa göz atabildikleri bir buluşma noktası olmasını hedefliyoruz.” Bilsart’ı henüz açmalarına rağmen Türkiye’nin çok farklı bölgelerinden sanatçıların radarına girmekten de oldukça memnunlar.

KÂR AMACI GÜTMÜYOR

Bilsart kâr amacı gütmüyor, ancak eserleri satın almak isteyen kişiler ile sanatçı ya da temsil eden galeriyi bir araya getiriyor. Satış kaygısı olmayınca içeriğe odaklanarak küratoryal işbirliklerine ve genç sanatçıların keşfine daha rahat imkân yaratılıyor. Video sanatının doğru anlaşılması için sunduğu yayınların haricinde açılışlarda gerçekleşen sanatçı konuşmaları da oldukça faydalı. Selman Bilal’in fikri olan bu uygulama yurtdışındaki sergi açılışlarını hatırlatıyor. “Sanat konuşmaları Bilsart için çok önemli. Çoğunlukla serginin sanatçısıyla beraber gerçekleşiyor. Bu konuşmalar, sanatçı ve önerdiği konuşmacı arasında gerçekleşen bir etkinlik de olabiliyor. Açılışlarda bir araya gelip işleri izlemenin ötesinde, insanlara farklı bir diyalog ve deneyim sunuyoruz.”

Nevin Aladağ’ın ‘Şehir Sesi I’ adlı videosu yarına kadar, Neslihan Koyuncu’nun ilk kez gösterilecek ‘Dream Log’ isimli video enstalasyonu ise 21 Şubat-3 Mart arası Bilsart’ta izlenebilir.