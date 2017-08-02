Yeni makam aracı için kurban kesti

Kozlu Belediye Başkanı Ak Partili Kerim Yılmaz, 2011 model Wolkswagen Passat marka aracın yerine aldığı piyasa değeri yaklaşık 530 bin TL olan olan Wolkswagen Touareg marka makam aracı için dün belediye garajında kurban kestirdi. Kesim öncesi kurbanlık koçun üzerine kırmızı boya ile makam aracının ’67 AH 010’ olan plakası yazıldı. Başkan Yılmaz’ın, kurbanlık hayvanın yanında kasap ile birlikteçektirdiği fotoğraf, belediyenin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Başkan Yılmaz, kesilen kurbanın etini, pilav veayranla birlikte bugün belediye garajında personele dağıttı. Başkan Yılmaz,hayvanın üzerine aracın plakasının kasap tarafından yazıldığını söyleyerek, "Ben yazdırmadım.Bana söyledi, hoşgörü ile karşıladım. Ne art niyet var, ne kötü niyet.İnsanların bu şekilde dedikodu yapması beni çok üzdü. Ama şevkim kırıldı mı? Kırılmadı. Ben şevkim kırılmadan devam ediyorum" dedi.

’KENDİ ARACIMLA 70 BİN KİLOMETRE YOL YAPTIM’

Aracı ihtiyaçtan dolayı meclis kararıyla aldıklarını ve 500 bin lira değilvergi inidirimiyle211 bin lira ödediklerini belirten Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Arazi yapımıza uygun bir araç. Sadece makam aracı olarak değil, belediye itfaiye aracı, belediye hizmet aracı olarak da kullanacağız. Her şey için kullanabiliriz. Sıkıntı yok, sonuçta kamunun bir malıdır. Bugün makam aracı olarak, yarın farklı bir iş için kullanılabilir. Artık binesim de gelmiyor yani. Vereceğim itfaiyeye gitsin, yani oraya kadar geldi. Kendi özel aracımla 70 bin kilometre yol yaptım belediyemizin hizmetleri için Ankara ve İstanbul arasında. Eğer haber değeri varsa bunun da haber değeri var."