Yeni mağazasını Bodrum'da açtı

Vestel, 600 metrekaresi showroom toplam 2 bin metrekare olan yeni mağazasını Bodrum Yalıkavak'ta hizmete açtı. Şirket açıklamasına göre, Vestel'in "yurt içindeki en büyük mağazası" Bodrum Yalıkavak'ta açıldı. Muğla'daki 15. Vestel mağazasının açılış törenine

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel Ticaret AŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler ve Vestel Yalıkavak Mağazası'nın sahibi Mustafa Çoban ile Bodrum halkı katıldı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu, açılışta yaptığı konuşmada, her bir iş ortağıyla uzun süreli ilişkiler sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Zorlu, "Bu yıl da Zorlu Grubu olarak hiçbir şekilde hız kesmedik. Bunun en güzel örneği ise şüphesiz Vestel Grubu'ydu. Geride bıraktığımız dönemde; hem yenilikçi ürün geliştirme, hem yurt içi satışlar, hem ihracat, hem karlılık konularında sayısız başarıya imza attık. Biz kaliteyi tartışmıyoruz, Vestel ürünlerinde en uygun fiyat, en iyi servis ve en iyi tasarımı sunuyoruz. Bu başarının arkasında 16 bin çalışanımız, bayilerimiz, servislerimiz, iş ortaklarımız, büyük Vestel Ailesi var." açıklamasında bulundu.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Erdoğan da teknolojinin, toplumların ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak, hayatları kolaylaştırmak için var olduğuna işaret etti.

Erdoğan, "Biz de Türkiye'nin dört bir yanına Vestel teknolojisini ulaştırmak, vatandaşlarımızın teknolojiye erişimini sağlamak için çalışıyoruz. Kuşkusuz bu hedefte en büyük destekçilerimiz iş ortaklarımız. Vestel olarak 19. kez ihracat şampiyonu olduğumuz bu yılda yurt içindeki büyümemizi ve bayi ağımızı genişletmeyi de sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.