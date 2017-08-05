Yeni mağazasını açtı

Volkan Işık, motosiklet sektöründeki yatırımlarına bir yenisini ekleyerek, Moto Punto ismiyle motosiklet ve aksesuarları mağazası açtı. Dünyaca meşhur Indian motosikletleri ile pazar payı hızla yükselen SYM Motor’un İstanbul Avrupa yakasındaki en büyük bayisi olan Moto Punto, 550 metrekarelik showroom, servis alanı, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesi ile fark yaratıyor. 27 Temmuz Perşembe günü yaptığı açılışla motosiklet severler ile tanışan Moto Punto ekibi, açılışa özel yapmış olduğu kampanyalar ile yaz sezonunda hız tutkunlarını sevindirdi.

Volkan Işık açılışta yapmış olduğu konuşmada “Özel yaşantımda ulaşım için tercihimi genellikle motosikletlerden yana kullanıyorum. Özellikle İstanbul’da motosiklet sürücüsü artışı gözlerden kaçmayacak bir unsur. Bizde sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla, motosiklet severlerin hak ettiği hizmet anlayışı ile faaliyet göstereceğiz.” sözleri ile son dönemde artan trafik problemine dikkat çekti.

Moto Punto’da; SYM, Indian, Victory, Hyosung marka motosikletleri ile birlikte Dainese, Revit, Richa, Schubert, Nolan, AGV, Mt Helmets, Cgm, Tj Marvin, Prohel, Tcx, Brembo, Polini, Auvray, Grex, Motul, Kappa, Diron, K&N ve daha birçok markanın motosiklet aksesuarları satışa sunuluyor.

Motosiklet dünyasının sevilen isimlerinin katıldığı açılışta Moto Punto’nun önümüzdeki dönemdeki ürün modelleri ve satış hedefleri değerlendirildi. 5 Ağustos Cumartesi günü tüm ürünlerde özel kampanyaların olacağı Moto Punto’da açılışa özel 12 taksit imkanı sunuluyor.