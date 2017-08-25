Yeni Londra, Frankfurt mu olacak?

FRANKFURT Ekonomik Kalkınma adlı kamu kuruluşunun yöneticisi Oliver Schwebel Frankfurt için “Londra’nın finans merkezi City of London olamaz ama belki küçük Londra olabilir” dedi.

Frankfurt, Deutsche Bank ve başka büyük bankaların da merkezlerine ev sahipliği yapan gökdelenleriyle biliniyor.

Frankfurt Main Finance adlı kent kurumunun yaptırdığı bir araştırma, en büyük rakibi Londra’nın Brexit ile sahneden çekilmesiyle yaratılabilecek istihdam sayısını, dört yıl içinde Frankfurt’a gelecek 10 bin bankacı ve finansçı olarak görüyor. Bu 10 bin kişinin gelişi, emlakçılardan taksi şoförlerine ve inşaatçılara kadar değişen 41 bin yeni istihdama yol açabilir. Araştırma kent sakinlerini de Londralı bankacıları ağırlamanın getireceği ekonomik çıkarlar konusunda ikna etmeyi amaçlıyor. Bu arada Frankfurt da kasaba imajından kurtulmaya çalışıyor.

DIŞLANMAKTAN KORKUYORLAR

Frankfurt sakinleri, giderek artan emlak fiyatlarının kendilerini dışlayacağından korkuyor.

Uluslararası standartlara göre küçük sayılan 730 bin kişilik nüfusuna rağmen Frankfurt, emlak konusunda darlık yaşıyor çünkü kent, çevresindeki parklar ve ormanların oluşturduğu yeşil kuşağı bozmamakta kararlı.

Brexit, Londra’daki bankacılar ve yatırımcıları, ek masrafa girmeden veya ticaret engelleriyle karşılaşmadan AB içinde faaliyet gösterebilecekleri başka kentler aramaya yöneltti. Bunların arasında en beğenilenler Frankfurt ve Dublin oldu. Morgan Stanley, Citigroup ve JPMorgan Brexit’ten sonra AB içindeki üslerinin Frankfurt olacağını söylüyorlar.

KUŞKUYLA BAKANLAR DA VAR

Ancak mutfak zenginliğinde elma şarabı ve sosisin yer aldığı, gece hayatının sakin ve hafta içi günlerde kafelerin boş olduğu bu Alman kentine kuşkuyla bakan çok kişi var.

Kentteki en iyi şeyin havaalanı olduğu, çünkü Frankfurt’tan ayrılmayı kolaylaştırdığı gibi bir şaka da etrafta dolaşıyor.