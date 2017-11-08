Yeni liseye giriş sistemini onlara sorduk

Eğitimciler, veliler ve öğrenciler yeni liseye giriş sistemini değerlendirdi. Uzmanlar yeni sistemdeki sınavda 60 sorunun yer almasını az bulurken, bu soruların titizlikle hazırlanması gerektiğinin altını çizdi. Veliler ise mecburen akademik başarısı yüksek okulların çevresine taşınacaklarını söylediler. Öğrenciler de 60 sorunun zor olacağını düşünüyor. İşte yeni sistemle ilgili veli, uzman ve öğrenci görüşleri:

ÖĞRENCİLER: SORULAR ZORLAYACAK





Bengisu Baran: Yeni sistemin iyi ve kötü yönleri var. Daha çok çalışmalıyım. Konu dağılımları belli değil. Neye hazırlanmam gerektiğini bilmiyorum, stres yaşıyorum.

Emre Uçar: Yeni sistem daha kötü. Çünkü sınavda az ve zor soru olacak. Sınavla öğrenci alacak 600 okulun mayısta açıklanması çok yanlış.

Sudem İridağ: Soru sayısı az, seçicilik düşecek. Soruların bilgiden ziyade yoruma dayalı olacağını düşünüyorum. Ders çalışmaya odaklandım ama motivasyonum düştü.

VELİLER: ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK





Fatma Şahin: Yeni sistem açıklanınca Güngören’e bağlı liselere baktım. Bunların TEOG ortalamaları düşük. Çocuğumu o okullardan birine göndermek istemiyorum. Zorunlu olarak adres değişikliği yapacağım. Bence okullar bağış adı altında para alabilir. Bu sisteme göre ben çocuğumu istediği okula gönderemeyeceğim. Sınavlı sisteme göre çocukların daha iyi okula gitme şansı daha yüksekti. Şimdi şansları düştü.

Leyla Koç: Bakırköy’de mahallemde adresime uyan 5 okulun ikisi imam hatip, ikisi meslek lisesi, biri de bakanın tabiriyle niteliksiz okul. Benim çocuğumun okuma hakkını kim neye göre belirliyor. Senenin yarısı olmuş hala bir kaos ortamı var. Benim çocuğumun 14 yaşında saçları hem yaşatılan bilinmezlik hem de velilerin “çalışın” baskısı yüzünden döküldü. Göç şansım olsa bu ülkeyi eğitim için terk ederim.

Zennure Ceyhan: Eyüp’te en iyi lise Eyüp Anadolu Lisesi. Bize 5 kilometre uzak. Çabam iyi liseye girmeleri için. Neye göre 60 soru? Bu çocuklar nasıl başarılı olacak?

Birgül Tuna: Zenginler özel, fakirler niteliksiz okullara gidecek. Çocuklar çok mutsuz ve sinirli. Evde “çalış” demekten başka iletişimimiz kalmadı. Onları robota dönüştürdük. 5 okul öneriliyor. Belirsizlik içindeyiz. Özel okul için para lazım. Kredi içinde boğuşuyoruz.

UZMANLAR: SORULAR TİTİZLİKLE HAZIRLANMALI





Prof. Dr. Selahattin Gelbal (Hacettepe Üni. Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı): 60 soruda 4 veya 5 alandan soru gelecekse bunların zorluk-kolaylık dengesi başarılı öğrencileri seçebilmek için çok iyi ayarlanmalı. Bu yapılmazsa ve sorular çok kolay olursa, TEOG benzeri bir yığılma ile karşılaşabiliriz.

Prof. Dr. Yasemin Bayyurt (Boğaziçi Üni. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü): Üç yılın müfredatı için 60’tan daha fazla soru olmalı. Öğrenci bir yanlış yaparsa çok büyük sıra kaybı yaşayacak. Öğrencinin bilgisini ölçecek daha kapsayıcı sayıda soru yöneltilmeli. Bence, soru sayısı sınavın geçerliliği ve güvenirliliği açısından yetersiz.

Doç. Dr. Sinem Vatanartıran (Bahçeşehir Üni. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü): Açıklanan soru sayısından anladığımız, sınavın çok temel iki alan ağırlıklı olacağıdır: Matematik ve Türkçe. Bunun dışındaki alanlardan, az soru çıkacak. Türk ve yabancı özel okullar isterse bu sınavı dikkate alacak, isterse kendi sınavlarını yapabilecek. Bu okulların ortak bir sınav yapması açısından daha doğru.

Prof. Dr. Belgin Aydın (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi): Sistem ne kadar kötü olursa olsun bunu birdenbire değiştiremezsiniz. Müthiş belirsizlikler var. Merkezi sınavda 60 sorunun yer alması eleyiciliği düşürüyor. TEOG’ta olduğu gibi yine 17 bin birinci olabilir. Ölçme değerlendirmeyi eğitim sisteminden ayrı düşünemezsiniz. Kısa vadeli bir çözüm olarak TEOG hiç kaldırılmamalıydı. Uzun vadeli olarak geçiş sistemlerinin değişmesi yerine iyileştirmeler yapılmalı.