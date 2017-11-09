Yeni liseye giriş sisteminde öğrenciler nasıl çalışmalı?... Uzmanlar: 8’inci sınıf müfredatına ağırlık verin

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kalktı. Yeni uygulamaya göre artık öğrenciler sınava girmek zorunda değil. Ancak Galatasaray, İstanbul Erkek gibi köklü okulları ve sınavla öğrenci alan kolejleri hedefleyenler için Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınav yapacak. Bu sınavda 60 soru sorulacak. Derslerin dağılımı ve hangi sınıf düzeyinden kaç sorunun sorulacağı henüz belli olmasa da TEOG kapsamında sadece ortaokul son sınıf müfredatından soru gelirken öğrenciler bu sene 6 ve 7’nci sınıf konularından sorumlu. Haziran’da yapılması planlanan bu sınav için uzmanlar ise öğrencilere, “Son sınıf ağırlıklı çalışın” uyarısında bulunuyor. İşte köklü okulları hedefleyen öğrencilere yeni sınav sisteminde çalışma yöntemleri için uzman önerileri:

MORALLERİ BOZMAYIN

Talha Doğan (Tonguç Akademi Eğitim Uzmanı): Şu an belirsizlik kötü bir durum yaratsa da adaylar morallerini bozmadan çalışmaya devam etmeli. Öğrenciler 6, 7 ve 8’inci sınıfın kazanımlarını önlerine koymalı ve çalışırken 6, 7 ve 8’inci sınıfta birbiriyle bağlantılı olan konulara ağırlık vermeli. Matematikte üslü sayılarda toplama çıkarma, bölme; Türkçe’de fiil ve fiilimsi; fen bilgisinde üreme, büyüme gelişme gibi. Çünkü bunlar tek bir sınıfta verilmiyor. Bütün sınıf düzeyleriyle bağlantılı. 8’inci sınıf ağırlıklı çalışmalılar. Yani öncelik son sınıf olmalı. Diğerlerine da bakmalılar. Adaylar geçmiş yıllardaki soruları çözsünler. TEOG soruları dışında eski yani SBS (Seviye Belirleme Sınavı) ve OKS’de (Ortaöğretim Kurumları Sınavı) çıkmış sorulara da bakılabilir. Özellikle iddialı olanlar onları da incelemeli. Kazanım eksenli çalışsınlar. Gereksiz bilgilerin yer aldığı kazanımların dışına çıkan kaynaklara yönelmesinler. Bakanlığın açıklayacağı örnek soruları takip etsinler. Çalışmalara sıkı bir şekilde devam etsinler. Morallerini bozmadan her aday için bu durumun geçerli olduğunu düşüp son sınıf ağırlıklı çalışsınlar.

DÜZENLİ VE PROGRAMLI ÇALIŞIN

Hatice Yılmaz (Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü): Yeni sınavda Türkçe ve matematikten öğrencilerin bütün sınıf düzeyinde bilgileri ölçülecek. Bu dersler için 6, 7 ve 8’inci sınıf gibi bir ayrım yapmak doğru değil. Örneğin matematik dersinde sayılar gibi konulara alt sınıflardan itibaren çalışmak gerekiyor. Öğrenciler fen dersi için de hem yeni konuları hem bunların eski bağlantılarını tekrar etsinler. Örneğin vücudumuz konusunu 8’inci sınıfta işlendiğinde 6 ve 7’nci sınıf kitaplarına da baksınlar. Sosyal bilgilerde netlik olmadığı için şu an 8’inci sınıfa yoğunlaşsınlar. Yabancı dilin de ne olacağı belirsiz. Test çözmeyi bırakmasınlar. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için de özellikle son sınıf müfredatına çalışsınlar. Bu sınav TEOG’dan farklı olacak. Adaylar seviye üstü zorlarla karşılaşacaklar. Yeni sınav sisteminde bir soruyla öğrencinin üç konuyu bilip bilmediği ölçülecek. Bu nedenle öğrenciler düzenli ve programlı çalışmalı. Sürelerini etkin kullanarak testlerini de çözmeli.

EKSİKLERİNİZİ BELİRLEYİN VE TEKRAR EDİN

Adil Kurt (Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı): Bir aydır belirsizlik yaşanıyor. Adaylar sadece 8’inci sınıf için çalışıyordu. Şimdi 6 ve 7’nci sınıf da devreye girdiğinde öğrenciler nasıl çalışacağını bilmiyor. Bakanlık hangi dersten kaç soru soracağını en kısa sürede açıklamalı. Sınava girecek 8’inci sınıf öğrencileri, 6 ve 7’nci sınıfın müfredatındaki hangi konularda bilgileri az, eksikleri varsa o konuya ağırlık vererek çalışsınlar. Soru sayısı az olacağı için bir soru yüzünden binlerce öğrenci istediği okula gidemeyebilir. Sorular kolay bile olsa 6 ve 7’den soru çıktığında adayların bu konuları bilmesi gerekecek. Sınava girecekler alt sınıflardaki konularda önce eksikliklerini belirlemeli. Sonra onları tekrar etmeli. Bütün sınıf düzeyinde bütün derslere bakmalılar. Öncelikle matematik ve Türkçe’ye çalışsınlar.