Yeni KKTC kimlikleri için başvurular başladı

E-KİMLİK için müracatları almaya başladıklarını belirten KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, KKTC İçişleri Bakanlığı ve TÜBİTAK yetkililerinin KKTC’de, Türkiye’de ve Londra’da yoğun çalışmaları sonucu, e-kimlik kartı başvuru sisteminin, artık Birleşik Krallık’ta (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) yaşayan Kıbrıslı Türklerin de hizmetine sunulduğunu açıkladı. Alemdar, bu bağlamda, Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’ndan sonra, e-kimlik başvurusu alan ilk yurtdışı merkezin Londra olduğunu belirtti.

10 YIL GEÇERLİ OLACAK

Kimlik başvurusu için gerekli olan belgelerin londra.mfa.gov.ct.tr internet sayfasından öğrenilebileceğini belirten Alemdar, ilk defa kimlik alanların ya da mevcut kimliğini herhangi bir sebeple yenilemek isteyenlerin 41 sterlin ödeyeceğini söyledi. Dayanıklı bir madde olan polikarbondan üretilecek ve KKTC’de basılacak kimliklerin, başvuru tarihinden 15 gün sonra teslim edileceğini vurguladı. Alemdar, e-kimliklerin, 10 yıl geçerli olacağını belirtti.

Birleşik Krallık’ta 300 bin Kıbrıslı Türk’ün yaşadığı tahmin ediliyor ve anne ya da babası Kıbrıslı Türk olan herkes, doğal vatandaş olma hakkına sahip.

NELER GEREKİYOR?

Yurtdışında doğmuş ve hiç kimlik almamış olan Kıbrıslı Türklerin kimlik başvurusunda bulunabilmeleri için, kişinin öncelikle yurtdışı doğum kütüğüne kayıt olması gerekiyor. Bu işlem için, orijinal büyük boy doğum belgesiyle birlikte, anne ve/veya babanın KKTC vatandaşı olduğunu ispatlayan belgeler (KKTC’ye ait kimlik kartı, pasaport, doğum belgesi), anne babanın evlenme veya boşanma belgesi ile temsilciliğe başvuru yapması gerekiyor. 3 sterlin harç karşılığında yapılan yurtdışı kütük kaydı başvurusundan belirli bir süre geçtikten sonra, kişinin KKTC doğum belgesi çıkıyor ve kimlik başvurusunda bulunulabiliyor. KKTC kimlik kartı alabilmek için ise 11 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

KKTC Londra Konsolosu Alemdar, ilk kez kimlik almak ya da eski kimliğini yenilemek isteyen vatandaşların, imza ve parmak izi alınacağı için önceden randevu alarak şahsen başvuru yapmaları gerektiğini söyledi. Sadece kimliğini yenisiyle değiştirmek isteyen vatandaşların mevcut KKTC kimlik kartı, 50mmX 60mm boyutlarında 1 adet biyometrik fotoğraf ve kimlik harcını yanlarında getirmelerinin yeterli olduğunu belirten Alemdar, ‘ilk kez kimlik kartı, kayıp, evlilik beyanı, boşanma’ gibi diğer başvurularda ise pasaport, evlenme belgesi, anne baba kimlikleri gibi diğer belgelerin de gerektiğini ifade etti.