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    Yeni kimliklerle ilgili çok yüksek zam iddiasına açıklama

    İHA
    22.12.2017 - 11:37 | Son Güncelleme:

    Sivas Valiliği son günlerde kimlik kartı fiyatlarına fahiş bir fiyatla zam yapılacağı ve dağıtımın son bulacağı iddialarını yalanladı.

    Sivas Valiliği'nden Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar imzalı yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına ilişkin 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle ülke genelinde kimlik kartları başvuruları alınmaya başlamıştır. Son zamanlarda basın yayın organları ile sosyal medyadan yayılan 'Kimlik kartların dağıtılmasının yıl sonu itibariyle son bulacağı kimlik kart bedellerinin fahiş artacağı' gibi asılsız haberler ve söylemlerle nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluklar izdihama neden olmaktadır. Kimlik kart bedellerinin 2018 yılı itibariyle 'Değerli Kağıtlar' değerleme oranıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmayacağı mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenlememizin bulunmadığı mevcut nüfus cüzdanlarının halen geçerli olduğu, vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekiyor" denildi.

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    Etiketler: yeni kimlik kartı , çipli kimlik , çipli kimlik kartı
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