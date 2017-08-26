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    Yeni KHK ile çok önemli değişiklikler

    Hürriyet Haber
    26 Ağustos 2017 - 08:45Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 09:18

    Yeni KHK ile ekonomiden askeriyeye, eğitimden yargıya ve sağlığa kadar bir çok alanda çok önemli değişiklikler yapıldı.

    ARTIK TSK’DA BEKLEME SÜRESİNE BAKILMAYACAK

    Albaylarla rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın terfi edebilecek. Kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılacak.

    CUMHURBAŞKANI’NIN ONAYI İLE HÜKÜMLÜ TAKASI

    Türk vatandaşları hariç milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı’nın talebi, Adalet Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile hükümlüler başka bir ülkeye iade ya da takas edilebilecek.

    BAHİS SORUŞTURMASINA TELEKULAK VE AJAN

    Bahis soruşturmalarında telefon dinlenebilecek, gizli soruşturmacı görevlendirilebilecek. Terör ve anayasal suçlarda tutukluluk süresi 7 yıla kadar uzayabilecek. Böylece darbeciler mahkûm olmadan, 7 yıl cezaevinde tutuklu kalabilecek.

    SAĞLIKTA YENİDEN TEK ÇATI DÖNEMİ

    Sağlık Bakanlığı’nda yeniden tek çatı dönemi başladı. Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumu, başkanlık düzeyinden genel müdürlük seviyesine indirildi. Aile hekimleri, her yıl bakanlıkça uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilecek.

    İADE EDİLEN AKADEMİSYEN BAŞKA ÜNİVERSİTEYE

    İhraç edilen akademisyenler iade edilirlerse başka üniversitelerde görevlendirilecek.

    Yurtdışındaki memurlar sürelerinin bitiminden itibaren 15 gün içinde dönmezlerse memuriyetten çekilmiş sayılacak. Yurtlarda kayıt dışı öğrenci barındırana ceza geldi.

    Yeni KHK ile çok önemli değişiklikler


    Yeni KHK ile çok önemli değişiklikler

     

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    Etiketler: KHK , askeriye , Yargı , TSK , akademisyen , terfi
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