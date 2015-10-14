Yeni Kent Merkezi Projesi İle İzmir'in Kalbi Yeniden Bayraklı'da Atıyor!

Alsancak Limanı’nın arka bölgesi ile Turan mahallesi arasındaki 471 hektarlık alan İzmir’in yeni kent merkezi olarak ilan edildi. Bir anlamda İzmir’in özüne, kurulduğu yer olan Bayraklı’ya dönüşünü simgeleyen “Yeni Kent Merkezi Projesi” önümüzdeki dönemde kente yeni ufuklar açacak.







2015’İN EN BÜYÜK YATIRIM FIRSATI BAYRAKLI’DA

20 milyon metrekare inşaat yapma imkânıyla İzmir’in Yeni Kent Merkezi yatırımcılar için çok kazançlı bir bölge durumunda. 2003 yılında ilan edilen yeni imar planı sonrası Yeni Kent Merkezi’nde hayata geçen ilk projelerden olan Folkart Towers’ın ardından bölgede yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen gayrimenkul firmaları tarafından toplam değeri 18 milyar doların üzerinde olan onlarca proje ile yeni baştan kuruluyor.



GELECEĞİN MODERN KENT MERKEZİ

Yapılan planlamalara göre Yeni Kent Merkezi; geniş yeşil alanları, düzenli parkları ve İzmir’e unuttuğu karakterini tekrar kazandıracak olan boylu boyunca uzanan sahili ile İzmir’in yeni oksijen alanlarından biri olacak. Geniş yol ve kavşaklarının yanında şehrin her noktasından sağlanacak ulaşım olanakları, İzmirlilerin nitelikli ofis ve rezidanslara, estetik yaşam alanlarına ve modern kamu kurumlarına çok daha kolay ulaşmasını sağlayacak.



GEÇİLEN DEĞİL, GİDİLEN BİR YER

Yeni Kent Merkezi projesi ile Alsancak gibi ofis ve konutların iç içe olduğu yoğun trafikli sıkışık bölgeler rahat bir nefes alacak, İzmir çok daha güzel ve düzenli bir kent görünümüne kavuşacak. Rahmetli Ahmet Piriştina’nın dediği gibi “Bayraklı geçilen değil, gidilen yer olmalı” misyonu ile İzmir’in kalbinde 500.000 kişinin güvenle ve keyifle yaşadığı yeni bir merkez doğacak.



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