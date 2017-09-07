Yeni kampanyasına başlıyor

Sur Yapı ‘‘Mutlu Evler Türkiye’’ kampanyası Ümraniye’de Şehir Konakları, Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Maltepe’de Yeşilmavi, Koşuyolu’nda Excellence, Kağıthane’de Tempo City, Ispartakule’de Bahçeyaka, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Topkapı’da Topkapı Evleri ve Bursa’da Marka Rezidans projelerini kapsıyor.

‘‘Mutlu Evler Türkiye’’ kampanyası kapsamında indirimli fiyatı 323 bin TL olan 60 metrekare 1+1 daireye sadece 48 bin TL peşinat ile sahip olma fırsatı sunuluyor. Teslime kadar 600 TL, teslimden sonra ise 1.474 TL taksitle ödeme yapılıyor. 120 ay için sadece 0,55 kredi oranı uygulanıyor. Kalan tutar ise 29 bin TL’lik vade farksız beş ödeme ile tamamlanıyor.

2017’nin ilk 6 ayında “Olur Olur Bal Gibi Olur” ve “Aynen Öyle” kampanyalarını hayata geçiren Sur Yapı, bu kampanyaların ardından başlattığı “Mutlu Evler Türkiye” kampanyasına başladı.

Sur Yapı, “Mutlu Evler Türkiye’’ kampanyasıyla teslime kadar sadece 600 TL taksit ve 120 ay vade imkânı ile ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Kampanyada öncelikle liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanıyor ve indirimli fiyat üzerinden yüzde 15 peşinat alınıyor. Sonrasında ise 120 ay 0,55 vade ile teslime kadar 600 TL’den başlayan taksitlerle ödeme yapılıyor. Kalan tutar ise beş vade farksız ödeme ile kapatılıyor. Taksit sayısını azaltmak isteyenler için 60 ay 0 faiz imkânı da kampanya kapsamında sunuluyor. Ayrıca kampanya kapsamında tamamı peşin ödemelerde ise %10+%15 indirim uygulanıyor.

‘’Mutlu Evler Türkiye’’ kampanyası Ümraniye’de Şehir Konakları, Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Maltepe’de Yeşilmavi, Koşuyolu’nda Excellence, Kâğıthane’de Tempo City, Ispartakule’de Bahçeyaka, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Topkapı’da Topkapı Evleri ve Bursa’da Marka Rezidans projeleri dâhil olmak üzere 10 Sur Yapı projesinde geçerli olacak.



Altan Elmas; ‘‘Kampanya kapsamında konut alıcıları teslime kadar küçük küçük taksitler ve rahat ödeme koşullarıyla lüks projelerimizden ev sahibi olma fırsatı bulacaklar. Evlerini teslim aldıktan sonra da kira öder gibi taksitlerini ödeyebilecekler. Ayrıca bu kampanya yatırımcılar için de çok cazip. Teslime kadar çok cüzi taksitler ödeyerek teslimden sonra da kira getirileriyle taksitlerini ödeyebilecekler. Birbirinden farklı konsepti ve hikâyesi olan konut projelerimizi kampanya kapsamında sunuyoruz. Bu kampanyamızda konut alıcıları evlerini teslim alana kadar çok küçük taksitler ödüyorlar. Teslime kadar Sur Yapı olarak taksitlerin bir kısmını biz karşılıyoruz. 120 ayda 0,55 vade oranıyla örneğin 323 bin TL lik bir ev için 10 yılın sonunda sadece 24 bin TL fazladan ödeme yapmış olacaklar. Böylece bugün 323 bin TL’ye aldığı konutun 10 yıl sonundaki toplam maliyeti 347.319 TL olmuş olacak. Böylece vade farksız veya düşük faizle, peşinatı düşük, taksit oranları düşük ve konut alıcısına toplam maliyeti düşük iddialı bir kampanyadan yararlanmış oluyorlar. Ayrıca önümüzdeki günlerde gelecek olan fiyat artışlarından önce konut alıcıları için ‘‘Mutlu Evler Türkiye’’ kampanyamızın büyük fırsat oluşturacağını düşünüyoruz. Bu büyük kampanyanın markalı konut sektörüne öncü olacağını ve sektöre dinamizm getireceğini düşünüyoruz” dedi.