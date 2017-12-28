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    Cihazları bir bir kablosuz şarj edecek!

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 13:08 | Son Güncelleme:

    Kablosuz şarj özelliği gündemde yerini koruyor. Son olarak Apple, yeni nesil iPhone'larında kablosuz şarj özelliğini duyurmuştu. Şimdi de Powercast adlı şirket, kendi kablosuz şarj teknolojisini ortaya çıkardı.

    Energous, kendi kablosuz şarj teknolojileri WattUp'ı tanıtmıştı. Görünüşe göre WattUp, rakipsiz kalmayacak. Şimdi de, Energous'tan sonra Powercast, Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Kurulu’ndan resmi onayı aldı ve yeni kablosuz şarj teknolojilerini duyurdu.

    Cihazları bir bir kablosuz şarj edecek

    Şirketin yeni kablosuz şarj teknolojisi, diğer kablosuz şarj aletlerine göre farklı çalışıyor. Kablosuz şarj işlemi, özel bir verici sayesinde cihazlara bağlanan alıcılardan oluşuyor. Rakibi WattUp'tan farklı olarak Powercast, 30 farklı cihaza şarj işlemi gerçekleştirebiliyor. Cihaz, çok az enerji ihtiyacı duyan cihazlara 24 metreden, daha güçlü cihazlara ise 1 metreden şarj olmalarını sağlıyor.

    Şirketin, özel alcı sistemlerinin donanımlara aktarılması için diğer şirketlerle de görüştüğü biliniyor. WattUp gibi elektriği radyo frekanslarıyla çeviren cihazın, CES 2018'de tanıtılacağı biliniyor. 

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