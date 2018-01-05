Yeni iPhone'lar A12 işlemcisiyle gelecek!

Geçtiğimiz gün Samsung, Galaxy S9 ailesinde olacak yeni mobil işlemcisi Exynos 9810'u tanıttı. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ise Qualcoom, yeni mobil işlemcisi Snapdragon 845'i tanıtmıştı. Tüm bu olanlara karşı Apple cephesinden yanıt geldi. Yeni model Apple cihazlarının mobil işlemcisi, A12 olacak.

Bu yıl çıkacak olan Android model telefonlarda Snapdragon 845 işlemcisi olacağı düşünülüyor. Samsung'un da yeni işlemcisini, tanıtımına az zaman kalan Galaxy S9 ailesinde kullanacağı biliniyor. İki teknoloji devinin mobil işlemcileri de 10nm çiplere sahip. Apple'ın kullanacağı A12 işlemcisini ise TSMC sağlıyor. Ayrıca Apple'ın iPhone'larda kullanacağı A12 işlemcisinde kullanılan çipler 7nm büyüklüğünde. Yeni işlemci ile iPhone'lar, daha fazla enerji verimliliği ve daha fazla performans sunacak.

TSMC'nin, iPhone'lar için 7nm büyüklüğünde çipler üretmesiyle, 10nm büyüklüğüne sahip çipler üzerine kurulu Exynos 9810'un geliştiricisi Samsung'u, bu rekabette yendiği de biliniyor. Tayvan merkezli şirkete, Apple ve Qualcomm dahil olmak üzere 40'tan fazla şirket işlemciler için sipariş vermiş durumda.