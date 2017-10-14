Yeni hükümete iyi bir ekonomi bırakıyoruz

“ŞU an için Alman ekonomisinin durumu iyi. Yeni hükümet, bunun böyle kalmasını sağlamalı. Birlik partileri CDU ve CSU ile Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller’le yapılması beklenen görüşmelerde ‘Jamaika Koalisyonu’ hükümet formülü gerçekleşecek olursa yeni hükümet mali bakımdan birtakım ek olanaklara sahip olacak. Ifo-Institut’un hesaplamalarına göre 2019’dan itibaren vergi indirimleri ve başka giderler için elde yaklaşık 33 milyar euroluk bir meblağ olacak. Almanya sürekli ve kapsamlı bir yükseliş sürecinde. Bu durum halkın tüketime yönelmesinden ve firmaların yatırımları artırmasından destek alıyor. İyi ekonomik gelişmeler tüm insanlar için önem taşıyor.”