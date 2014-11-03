Yeni hayat

Şener Şen, yıllardır yaşadığı semti ardında bıraktı. Usta oyuncu, Etiler’den ayrılarak Beyoğlu’na taşındı. Yeni sokağında yeni bir hayata başlayan Şen, “Burada bir evim vardı, bütün mal sahipleri birleşip evdeki dairelerini restore etti. Ben de onlara uydum, sonra da taşındım. Burada daha mutluyum” dedi.

Buralar tam bana göre

Önceki gün Galatasaray’daki evinden çıkmış, Tepebaşı Otoparkı’na doğru yürürken objektife takılan oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Beyoğlu’nu seviyorum, geçmişte de uzun yıllar burada yaşamıştım, sonra Etiler’e gittim. Ama asıl buralar bana göre...”