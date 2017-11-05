Yeni havalimanına bir ödül de terminalden

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz Scott Brownrigg firmasının öncülüğünde Grimshaw, Nordic, Haptic, Fonksiyon ve TAM/Kiklop'un desteğiyle tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı terminal binasına, mimar ve tasarımcıları bir araya getiren Dünya Mimarlık Festivali'nde "Gelecek Projeler-Altyapı" kategorisinde tasarım ödülü verildiğini söyledi.

MİMAR SİNAN ESİNTİSİ

Arslan, şöyle konuştu: “Dünyanın en büyük havalimanının projesindeki ana terminal binası en önemli unsurlarından biri. Ana terminal, 1 milyon 300 bin metrekareyle tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası. Ayrıca içindeki yapı ve kültür tamamen Türk mimarisini andırıyor. Çatı, özellikle büyük usta Mimar Sinan'dan esinlenilerek yapılıyor. Terminal binasında İstanbul'un Boğaziçi görüntüsünün verileceği çok büyük duty-free alanı olacak. Proje, tasarım olarak hem çok fonksiyonel hem de kültürümüzün motiflerini yansıtıyor, bu açıdan da çok önemli.”

Arslan, İGA tarafından Sosyal Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen "Roman Çocukları Sanatla Eğitime Dokunuyor" projesinin, JCI'nın Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldüğünü kaydetti.