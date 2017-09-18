Yeni gözde ‘ticari gayrimenkul’

Ticari gayrimenkule yatırımdaki bu hareketlenmeyi değerlendiren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, nitelikli ticari gayrimenkulün döviz bazlı getirisi olmasının ve risk-getiri açısından sahip olduğu dengenin bunda etkili olduğunu kaydetti. Gönden, “Ofis binaları, AVM’ler, lojistik merkezleri gibi ticari gayrimenkuller ile tek bir mülk ile büyük ölçekli yatırım yapmak, bugün büyük kurumsal yatırımcılar için anlamlı. Böylece daha nitelikli gayrimenkullere talep artacak ve gayrimenkul pazarı çok daha şeffaf olmaya başlayacak” dedi.

Yatırım fonları ve emeklilik şirketleri arasında son dönemde yükselen trend, ticari gayrimenkuyle yatırım yapmak. Yakın dönemde İş Portföy’ün Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ile Türkiye’nin büyük şehirlerinde yer alan ticari gayrimenkule yatırım yaparak yatırımcılarına uzun dönemli ve istikrarlı getiri sağlamayı amaçladığını açıklamasının ardından AvivaSA, portföylerinde ‘Esnek Fonlar’a yer veren katılımcılara belirli bir miktar ticari gayrimenkule ve özellikle A sınıfı ofislere yatırım yapma imkanı vereceğini kaydetti.

Nitelikli ticari gayrimenkulün menkul değerler ile karşılaştırıldığında aynı volatiliteyi göstermediğini, getirinin nispeten daha dengeli olduğunu ifade eden Gönden, “Ticari gayrimenkulün tabiri caizse ‘arkasında tapusu’ olması da yatırımın yükselişinin en büyük nedenleri arasında. Ofis binaları, AVM’ler, lojistik merkezleri gibi ticari gayrimenkuller ile tek bir mülk ile birkaç 100 milyon dolarlık yatırımlar mümkün. Dolayısıyla büyük kurumsal yatırımcılar için yatırım anlamlı hale geliyor ve yatırım portföyünde yoğun menkul değerler bulunduran, yatırım çeşitlendirme niyetinde olan yatırımcılar için cazip bulunuyor” diye konuştu.