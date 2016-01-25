Yeni görüntüsüyle Kim Kardashian sosyal medyada olay oldu!

35 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian, Instagram'dan kız kardeşi Kourtney Kardashian'la beraber poz verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Kardashian'ın fotoğraftaki görüntüsü hayranlarını şok etti.

İkinci çocuğu Saint'i bir süre önce dünyaya getirdikten sonra ortadan kaybolan Kardashian'ın fotoğrafları, medyada yer almamıştı. Pek çok hayranı, ünlü yıldızın ortadan kaybolmasını hamileliğine değil, geçirdiği estetik operasyonları sonrasında görülmek istememesine bağladı.

Instagram'da 585 bin beğeni alan fotoğrafa Kim Kardashian'ın yüzüyle ilgili tepki mesajları geldi. Bazı hayranları Kim'in "estetik bağımlısı" olduğu ve psikolojik tedavi görmesi gerektiği yorumunu yaptı.

Ünlü yıldız, daha 18 yaşında olmasına rağmen dudaklarına dolgu yaptırdığı bilinen kardeşi Kylie Jenner ile başka bir selfie daha paylaştı Instagram hesabında. Bu fotoğrafı da hayranları tarafından "Kim Kardashian botoks yaptırmış" olarak yorumlandı.