Yeni gemileri Türk yapımı

TÜRKİYE’de önemli yatırımlara imza atan Palmali Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, gemici olduğunu ve hiçbir zaman gemiciliğe yaptığı yatırımların fazlasını diğer sektörlere yapmadığını belirtti. Gemi filolarını yenilemeye başladıklarını kaydeden Mansimov, “Türkiye’de sadece turizm sektöründe biraz yavaşlamamız var. Ama, diğer sektörlerde tam gaz devam ediyoruz. Yeni gemiler sipariş ediyoruz. Bu gemiler yakın zamanda Türkiye’de yapılacak; bu amaçla yakın zamanda da ihaleye çıkacağız. Rusya’nın önde gelen şirketlerinden Yug Russi ile 10 yıllık bir kontrat imzaladık. Bu şirket Rusya pazarının buğday sektöründe yüzde 60’lık bir bölümüne hakimdir. Bu kontratın ardından, en az 15 tane daha kuru yük gemisi sipariş ettik. Biz bu yükleri taşıyacağız. Ana işimiz olan gemiciliğe kilitlendik. Gemi fiyatları piyasa değerinin altında. Bu şu an için geçici bir durum. Biz bunu avantaja çevireceğiz” dedi.

İKİ DEVLE MASADAYIZ

Toplamda 3.5 milyar doların üzerinde yatırımları olduğunu hatırlatan Mansimov, şöyle konuştu: “Şu anda uluslararası iki dünya devi şirketle görüşüyoruz. Petrol taşımacılığının yanında, artık gaz taşımacılığında da büyümeyi hedefliyoruz. Bu dev şirketlerden birisi Amerika’da, diğeri ise Avrupa ülkesi. İhalede sona kalan iki şirketten biriyiz. Bu sene sonu davet edilmeyi bekliyoruz" diye ekledi.

MARİNADA HUKUKİ SÜREÇ

Palmarina hakkında da değerlendirmede bulunan Masimov, “Palmarina'nın bizim Türkiye’ye yaptığımız en iyi yatırımlardan biri olduğunu düşünüyorum. İşletmesine gelince; şu an çalıştıranları başarısız olarak buluyorum. Çünkü, bunlar rahat para kazanıp iş yapmaya alışan insanlar. Hayatta hiçbir şeyi kendi emeklerini sarf ederek kazanmamış insanlar. Emeğin değerini anlamadıkları için işletme mentalitelerinin sıfır olduğunu düşünüyorum” dedi. Azerbaycan bayrağını marinadan kaldırdıklarını da hatırlatan Mansimov bu durumun çok üzücü olduğunu söyledi. Mansimov, “Bir mekanı Azeriler çalıştırıyor ve oradan Azerbaycan bayrağını kaldırıyorlar. Bayrağımızı tekrardan oraya astırdık. Marinanın işletmesini de hukuk yoluyla tekrardan alacağız”dedi.

BEN ALİYEV’İN ASKERİYİM

Mübariz Mansimov, “Ben Azerbaycan’ın Lideri Haydar Aliyev’in askeriyim. Beni Rusya’ya asker olarak gönderen, Haydar Aliyev’dir. Şu anki iş dünyamdaki başarıların bir çoğunu ona borçluyum. Bugün Azerbaycan dünya arenasında bu kadar söz sahibi ise önce Haydar Aliyev, Ardından şimdiki Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız İlham Aliyev sayesindedir. İşadamı olarak her zaman milli, manevi değerleri daha üstün tutarım. Orası benim memleketim; oranın insanına ne kadar faydam dokunursa ben o kadar mutlu olurum. Geçenlerde halkımızla olan muhabbetimizi kıskanan insanlar oldu; ama halk anında onlara gereken cevabı verdi. Nedir efendim, ‘Palmali şirketi Azerbaycan’da işcilerin maaşlarını geciktiriyormuşuz’ gibi haberler çıktı. Bunları araştırdık; orada toplanıp eylem yapanların hiç birisi bizim çalışanımız değil. Hepsi dışarıdan kurgulanmış bir oyun çıktı. Bu tür şeyler bizim halkımızla aramıza giremez” dedi.