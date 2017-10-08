Yeni Gelin son bölüm sonrası 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yeni Gelin son bölümü sonrasında 20. yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Asude'nin yaratacağı tehlikenin farkına varan Bella, bunu Hazar ile paylaşmıştır. Yeni Gelin 20. yeni bölüm fragmanında eğer buna bir son vermezlerse Asude'nin yapabilecekleri tüm konağı derinden etkileyecektir. İşte, tüm bunların yaşanacağı Yeni Gelin 20. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin’in 19. bölümünde; Gökhan’ın kötü sürprizi, başta Afet ve Ayşe olmak üzere, konaktaki kimseyi memnun etmemiş; gelin-kaynana; aylardır yolunu gözledikleri Gökhan’ı bir kadınla görünce bunu kaldıramamıştır. Ayşe, bunu hazmedemediğinde ayılıp bayılırken Afet’in olayları hazmedememe biçimi çok başkadır. Kendi canı ne kadar yandıysa, Gökhan’ın canını da o kadar yakacaktır. Gözünü karartan Afet’i tüm konak ikna etmeye çalışır. Gökhan, yaptığına pişman olmuştur olmasına ama artık çok geçtir. Kalender, konaktaki kötü atmosferin dağılması için kolları sıvar, oğullarını ve gelinlerini denize götürür. Amaçları, yaşanan tatsızlıkları unutmak, iyi vakit geçirmektir. Tabi ki bu mümkün olmaz. Hazar’ın içinde zapt edemediği külhan beyi yine baş göstermiş ve soluğu parmaklıklar ardında almışlardır. Bozok erkeklerinin başı, büyük bir beladadır. Fakat bir el, bunları tüm belaların içinden çekip kurtarır. Bu el; Kalender’in aklını başından alacak, ona bildiği herşeyi unutturacak birinin elidir. Şimdilik kimse bu tehlikenin farkında değildir. Bozok erkekleri hapisten çıkmış, konağa nispeten sakin bir iklim hakim olmuşken bir Bozok klasiği olarak yine kapıya jandarmalar dayanır. Bu seferki ihbar hem çok ciddi, hem de Kalender Bozok’un kaldıramayacağı türdendir. Yani yine, Hazar ve Bella büyük bir sınavla karşı karşıyadır.