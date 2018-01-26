Yeni Gelin 34. bölüm fragmanında Baran'la Şirin kaçıyor

Yeni Gelin'in 34. bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Baran, Şirin’i kaçırarak aşk yuvalarına götürüyor. İkilinin kaçtığını öğrenen Bozokların neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte, Yeni Gelin 34. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Baran’la Şirin, Dolan’lardan kurtulmak için kaçmıştır. Böylece Kalender, Baran’la Şirin’in aşkını öğrenecek ve onlara izin vereektir. Tabi ki bu; genç aşıkların olacağını sandığı şeydir. Halbuki konak halkı, bu hadisenin üstünü yine entrika ustalığıyla kapatmış; Kalender’in, hiçbir şeyden haberi olmamıştır. Baran, hayallerinin suya düştüğünü görünce ağırbir depresyona girer. Kız kaçırdığında ortalığın ayağa kalkacağını, Şirin’e olan aşkını herkesin bileceğini zanneden Baran, adam yerine konmamıştır. İşin içine Şirin’in abileri de girince Şirin, sessiz sedasız kaçtığı gibi yine o şekilde konağa döner.

Konakta sıradanlaşan olaylar devam ederken Bella da şirketteki gestapoluğunu sürdürür. Tüm şirketi tek tip giydirmiştir. Şirketin kadın çalışanları bu durumdan son derece rahatsızdır. Fakat Bella’nın, Hazar’ın etrafında dolaşan dişi sneğe bile tahammülü yoktur. Özellikle de Esmeralda’ya.

Bella, şirketteki işlere el koyup Hazar’ı göz hapsine aldığında Esmeralda tehlikesini savuşturabileceğini düşünmüştür. Ama hesaba katmadığı bir faktör vardır. O da Kamilla’dır. Kamilla fitili çoktan ateşleyip Esmeralda’yı Hazar’a yönlendirmiştir. Esmeralda, elindeki en önemli kozu Hazar’a karşı kullanmaya karar verir. Hazar, bir yanda karısı, bir yanda şirketin geleceği; büyük bir yükün altındadır. Bir seçim yapması gerekmektedir.