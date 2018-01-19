Yeni Gelin 33. bölüm fragmanında Bella Hazar'ı fena yakalıyor

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgiyle takip edilen dizi Yeni Gelin yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Yeni Gelin yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bella, kocasını yalnız bırakmaya niyetli değildir ve holdingte işe başlar. İşte, Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yeni Gelin'in 33. bölümünde; Hazar, Bella’ya fena yakalanmıştır. Mevzuyu, daha fazla büyümeden hallettiğini düşündüğünde de Bella’nın radikal kararıyla şok olur. Çünkü Bella, kocasını yalnız bırakmaya niyetli değildir ve holdingte işe başlar. Hazar, artık Bella’dan habersiz nefes bile almayacaktır. Fakat Bella’nın zapturapt altına aldığı tek kişi Hazar değildir. Bella, holdingte çalışan bütün kadın personellere kök söktürmeye kararlıdır. Naif, yumuşak huylu yeni gelinimizin içinden adeta bir gestapo çıkmış, tüm holdinge kök söktürmektedir.
Holdingteki değişim rüzgarı sadece Bella ile sınırlı kalmaz. İskender de holdingin yeni güvenlik müdürü olmuştur. İskender yaptığı bir dizi tatbikatla holding çalışanlarına, özellikle de Kağan’a kabus dolu anlar yaşatır. Yenilik ve değişim rüzgarı sadece Bozok holding’le sınırlı değildir. Gülistan bir yandan konaktaki kaynana saltanatına son vermeye çalışırken Kamilla da küllenen Esmeralda- Hazar aşkını alevlendirmeye çalışır. Kamilla’nın bitmek bilmeyen inadına bakılacak olursa Bella ve Hazar aşkını, bundan çok daha kötü günler beklemektedir.
Bozok Konağı’nda aşkı tehdit altında olan yalnızca Bella ile Hazar değildir. Baran ve Şirin öyle bir çıkmazın içine girmişlerdir ki çare olarak buldukları şey, tüm Bozok’ları çok daha büyük bir belaya sürükleyecektir.
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