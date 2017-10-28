Yeni Gelin 22. bölüm fragmanında konak ayaklanması!

Yeni Gelin 22. yeni bölüm fragmanında Bella her şeyi alt üst edecek. Bella'nın bu tavrı ise konak ahalisi tarafından hiç de hoş karşılanmayacak. İşte, tüm bunların ekrana geleceği Yeni Gelin 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Konak halkı bir olmuş, Kalender’i büyük bir ithamla karşı karşıya bırakmıştır. Kalender’in kendini aklaması imkansız görünmektedir. Fakat neyse ki kumaşı entrika tutmayan gelini Bella, herşeyi bir bir anlatır ve konaktakilerin oyunu açığa çıkar. Bella, bu hamlesiyle hem kendi vicdanını rahatlatmış, hem de Kalender’e gerçekleri anlatmıştır. Fakat Bella, kaynanalarının gözünde dokuz kusurlu hareketin en kusurlusunu işlemiş olmuştur. Bu saatten sonra Bella’yı, kaynanaların elinden kimse alamayacaktır. Kalender, gerçekleri öğrendiği an evi terk etmiştir. Kaynanalar, Kalender’in de yokluğunu fırsat bilip Bella’ya hayatı iyice zindan etmektedir. Bella, Kalender’e gerçekleri anlatsa da Asude’ye anlatamamıştır. Kalender, Asude’nin gözünde hala zorbanın ve magandanın tekidir. Kalender, bunu değiştirmek, Asude’ye ulaşmak için elinden geleni yapar ama başaramaz. Kalender, Asude’nin yolunu gözlerken Asude, onların kapısına dayanır. Fakat bu, Kalender’in hayalinin çok ötesindedir. Çünkü Asude, Bozok Konağı’na baskına gelmiştir. Baskın sırasında Asude’nin öğrendikleri herşeyin seyrini değiştirecek, konağın kadınları yine kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin’in 21. bölümünde; Kalender’in Asude’ye olan ilgisi, tüm konak halkını alarma geçirmiştir. Asude’nin evdeki varlığı herkes için tehdit oluşturmaktadır. Kamilla sırf bu yüzden evi terk etmiştir. Kalender, Asude’yi evde tutabilmek için her yola başvurmuş, bu uğurda biricik dünürü Kamil’i bile kaybetmeyi göze almıştır. Kalender ise hiçbir şeyi umursamadan sadece Asude’ye odaklanmış, onu etkilemeye çalışmaktadır. Tabi ki ne yazık ki onunla baş başa kalamadığı için emeline ulaşamamaktadır. Konakta aşkı arayan, aşkını elinde tutmaya çalışan ve aşkına karşılık bulmaya çalışan tek kişi Kalender değildir. Şirin, Baran, Ferhat’tan oluşan aşk üçgeni bozulmuş; Ferhat aradan çekilmeye karar veriştir. Bu karar; Baran’la Şirin’in hayatını değiştireceği gibi kendi hayatını da değiştirecektir. Ferhat, farkında olmasa da bambaşka bir hikayenin eşiğine gelmiştir. Şimdilik konaktaki en büyük aşk meselesi, Kalender’inkidir. Konak halkı, el birliğiyle Kalender’i Asude’den soğutmanın yollarını ararlar. Konaktaki kadınların meseleleri çözme biçimleri de sadece entrika olduğundan yine bir entrika çevirmenin yolunu ararlar. Denedikleri birkaç yöntem başarısız olup hatta bunun sonunda kendileri zararlı çıktıklarından daha büyük oynamaya karar verirler. Bu sefer işin içinde oğlanlar ve hatta Bella dahil herkes vardır. Oyun kurucu ise Kamilla’dır. Bu sefer oyun, gerçekten çok büyüktür. Asude, konaktakilerin oyununa gelir, Kalender’e resti çeker. Kalender, büyük bir itham altındadır. Kendini aklaması, Asude’nin tekrar gözüne girmesi nerdeyse imkansızdır.