Yeni Gelin 20. bölüm 2. fragmanı: Beklenmedik misafir

Yeni Gelin 20. bölümü için nefesler tutulmuşken, yayınlanan fragmanlar eğlenceli gelişmelerin sinyalini verdi. Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Yeni Gelin'in 20. bölümünde Ayşe’nin son hamlesiyle birlikte Gökhan, karısı ve annesi arasında kalıyor. Öte yandan Kalender'in komik çabalarıyla ortalık şenleniyor. İşte Yeni Gelin yeni bölüm fragmanları ve özeti!

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Asiye’nin Hazar’ı ihbarı, Kalender’i çileden çıkarmış, Asiye’nin Kalender’in gözünden iyice düşmesine sebep olmuştur. Asiye’nin son hamlesi, bardağı taşıran son damladır. Konaktaki tek mutsuz gelin Bella değildir. Afet, Gökhan’ın gelişiyle mutlu günlerine kavuşacağını zannederken hayatı resmen zindana dönmüştür. Çünkü Ayşe’nin içinden dünyanın en eli sopalı kaynanası çıkmıştır. Ayşe’nin son hamlesiyle birlikte Gökhan, karısı ve annesi arasında sıkışıp kalır. Kalender’in de tek derdi onu etkilemek ve gözüne girmektir. Bu yüzden her yolu dener. Asude’nin ilgi alanlarıyla ilgilenmeye, onunla birçok ortak nokta bulmaya çalışır. Taki bunu yaparken de fazlasıyla zorlanır. Çünkü Kalender Ağa’nın ne fiziksel performansı, ne de genel kültürü buna uygun değildir. Kalender, yine de herşeyi göze alır. Kalender’in çabası, eşlerinin de gözünden kaçmaz tabii ki. Göz göre göre kocaları, Asude’ye kur yapmaktadır. Şimdilik ellerinden bir şey gelmez. Bu durumu fark eden yalnızca onlar değildir.