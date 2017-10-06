Yeni Gelin 19. bölüm fragmanında konağa davetsiz misafir geliyor

Bozoklar sonunda özgürlüklerine, Adana’ya ve konaklarına kavuşmuşlardır. Fakat Kalender Ağa’nın konağı, bıraktığı gibi değildir. Meydanı boş bulan Müsellim, istediği gibi ağalık yapmaktadır. Bozoklar, Kalender’in yönetimi devralmasıyla konak huzura kavuşacak derken Baran ve Dilan, soluğu konakta alır. Bir süre onlarla birlikte yaşayacaklardır. Baran rahat durmayacağından hem Şirin, hem de Ferhat; Baran’ın taşkınlığından nasibini alır. Dilan’ın araya soktuğu fitnelerin de sayesinde konak Ferhat, Baran, Şirin üçlüsüne artık dar gelmektedir. Kalender Ağa, konaktaki eski düzeni sağlamaya çalışırken konakta deprem etkisi yaratacak bir haber alırlar. Türkmen’e Arap Şeyhi bir görücü gelecektir. Tüm konak halkı bunun için canını dişine takar, hazırlıklar yapılır. Türkmen Ağası Kalender, Arap Şeyhi’nin gösterişinin altında kalmamak için elinden geleni ardına koymaz. Fakat gecenin sonunda Türkmen başta olmak üzere tüm Bozoklar büyük bir hüsrana uğrar. Tüm hazırlıklar boşa gittiği gibi Türkmen’in tüm hayalleri yıkılmıştır. Konak halkı, bunun şokunu atlatamamışken aylardır bekledikleri Gökhan’ı karşılarında görürler. Fakat Gökhan’la birlikte Bozokları bekleyen kötü, çok kötü bir sürpriz vardır.