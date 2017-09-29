Yeni Gelin 18. bölüm fragmanı.. Bozoklor'u bekleyen kötü sürpriz ne?

Eğlenceli Show Tv dizisi Yeni Gelin 18. bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. İkinci sezonun açılışını geçtiğimiz hafta yapan Yeni Gelin, yarın akşam yepyeni bir bölümle ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? Adana topraklarına geri dönen Bozok'ları bekleyen yeni sürprizler neler? Yeni Gelin yeni bölüm özeti!







Yeni Gelin'in 18. bölümünde; Bozok’lar sonunda özgürlüklerine, Adana’ya ve konaklarına kavuşmuşlardır. Fakat Kalender Ağa’nın konağı bıraktığı gibi değildir. Meydanı boş bulan Müsellim, istediği gibi ağalık yapmaktadır. Bozok’lar, Kalender’in yönetimi devralmasıyla konak huzura kavuşacak derken Baran ve Dilan, soluğu konakta alır. Bir süre onlarla birlikte yaşayacaklardır. Ateşle barut yan yana duramayacağından, Baran rahat durmayacağından hem Şirin, hem de Ferhat; Baran’ın taşkınlığından nasibini alır. Dilan’ın araya soktuğu fitnelerin de sayesinde konak Ferhat, Baran, Şirin üçlüsüne artık dar gelmektedir.



Kalender Ağa, konaktaki eski düzeni sağlamaya çalışırken konakta deprem etkisi yaratacak bir haber alırlar. Türkmen’e Arap Şeyhi bir görücü gelecektir. Tüm konak halkı bunun için canını dişine takar, hazırlıklar yapılır. Türkmen Ağası Kalender, Arap Şeyhi’nin gösterişinin altında kalmamak için elinden geleni ardına koymaz. Fakat gecenin sonunda Türkmen başta olmak üzere tüm Bozok’lar büyük bir hüsrana uğrar. Tüm hazırlıklar boşa gittiği gibi Türkmen’in tüm hayalleri yıkılmıştır. Konak halkı, bunun şokunu atlatamamışken aylardır bekledikleri Gökhan’ı karşılarında görürler. Fakat Gökhan’la birlikte Bozok’ları bekleyen kötü, çok kötü bir sürpriz vardır.





