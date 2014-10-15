Yeni evli çift hakkında şok iddia

Sabah gazetesinin haberine göre Gülben Ergen-Erhan Çelik çiftinin nikah masasına oturdukları günden bu yana şehir efsanesine dönen hamilelik haberleri gerçekmiş. Çiftin bir yakını, Ergen'in 4 aylık hamile olduğunu ama bu haberi bir süredir gizlemeye çalıştıklarını söyledi.

4'Ü DE ERKEK

Üstelik Ergen'in bebeğinin cinsiyetinin bile belli olduğunu söyleyen yakın arkadaşları, "Bebeğin cinsiyetinin kız olması, ikisini de sevince boğdu" dedi. Gülben Ergen'in ilk evliliğinden üç, Erhan Çelik'in ise bir oğlu var.

FOTOĞRAF MESAJ MI?

Uzun süredir hamile olduğu konuşulan Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde Instagram'da bir kız bebeğin fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğraf da Ergen'in kız bebek beklediğine dair bir mesaj olarak algılandı.