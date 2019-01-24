YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE TARTIŞMASIZ FİYATLAR KARACA’DAN

Karaca tüm mağazalarında yüzlerce üründe geçerli %50 ve üzeri indirimlerle sizleri bekliyor.

Karaca ve Karaca Home mağazaları, genç çiftlerin evlerinde trendleri belirlemeye devam ediyor.Yeni yuva kurma hayalini gerçekleştirecek tüm çiftlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve beklentilerine cevap verecek ürün çeşitliliğine sahip olan Karaca ve Karaca Home mağazaları, 28 Şubat tarihine kadar geçerli büyük indirim kampanyasıyla her eve girmeyi hedefliyor.

Ocak ve Şubat ayına özel bir kampanya düzenleyen Karaca; sınırlı sayıda satışa sunulan evlilik paketleri ile yeni evlere şıklık katıyor. İnovatif, pratik ve kullanışlı ürünleriyle insanların yaşamlarına değer katan Karaca,evlilik paketleri içerisinde yer alan granit tencere setleri, yemek takımları, kahvaltı takımları, çatal kaşık ve bıçak setleri ile tüm çiftlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kampanya dahilinde Maxfit katı meyve sıkacağı, Vantuz V5 elektrik süpürgesi, tost makinesi, keyfi dem çay makinesi ve Promidi Blender setinden oluşan 5’i Bir Evde paketi 3.249,75 TL yerine 1.499,00 TL’den satışa sunulurken, 60 parça 12 kişilik yemek takımı, 84 parça çatal, kaşık ve bıçak takımı, 32 parça kahvaltı seti ve 7 parça granit tencere setinden oluşan Mutlu Kare Evlilik paketi 4.998 TL yerine 2.499 TL fiyatla tüketicileri bekliyor.

Karaca’nın evlilik paketleri bununla da sınırlı kalmıyor. Geniş ürün yelpazesiyle fark yaratan Karaca Home, nevresim takımından, yatak örtüsüne, pike takımından, bornoz setine kadar yüzlerce üründe uyguladığı fırsat kampanyası ile uzun yıllar evinizi süslemeyi hedefliyor. Özel indirim kampanyası içerisinde yer alan 6 parça nevresim takımı, 3 parça yatak örtüsü ve 1 adet battaniyeden oluşan Valerıa Delux Gold çeyiz seti 1.999.95 TL yerine 999.00 TL’den, Heras pudra nevresim ve yatak örtüsü seti 705.82 TL yerine 299.95 TL’den satışa sunuluyor.

Sofra grubu ve tekstil grubunun uyumunu birlikte yakalamak isteyenler, uygun fiyat ve ürün çeşitliliğine sahip ürünlere www.krc.com.tr adresinden ulaşarak, sipariş verebilir.

Karaca Hakkında:

1973 yılından günümüze sofra, mutfak ve ev tekstili sektöründe hizmet veren Karaca Grup bünyesinde 5 şirket bulunuyor. Karaca; Karaca Home, Emsan, Jumbo ve Cook Plus olmak üzere perakende, toptan, yurt dışı, franchise ve online satış kanalıyla yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteriyor. Karaca Grup mağazacılık ağında 278 mağaza ve 2 bin 500’ün üzerinde satış noktası mevcut. Karaca Grup olarak 2014 yılında başlayan yurt dışı hikâyesi, bugün 14 ülkede mağazacılık, 28 ülkede ihracat ile devam ediyor.