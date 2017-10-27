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    Yeni elçilere: Dostlukları arttıralım

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    27.10.2017 - 23:20 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, yeni atanan büyükelçilere, “Dostlukları arttıralım, düşmanlıkları azaltalım. Sizin çalışmalarınız bizim için çok önemli” mesajı verdi.

    Yıldırım dün Çankaya Köşkü’nde Murat Mercan, Abdulkadir Emin Önen ve Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın da yer aldığı yeni atanan büyükelçileri kabul etti. Basına kapalı kabule, büyükelçi ataması yapılan ancak agremanı gelmediği için kararnamede ismi yer almayan Merve Kavakçı’nın da aralarında olduğu büyükelçiler katıldı. Yıldırım, toplantıda 30’a yakın büyükelçiyi tek tek tokalaşarak tebrik etti. Başbakan, 1 saat 40 dakika süren toplantıda büyükelçilere diplomasinin önemini vurgulayarak mesajlar verdi. Yıldırım, toplantıda 3-4 dakikalık söz alarak kendilerini tanıtan büyükelçilerin konuşmalarını da not aldı. Asırlara dayanan köklü Türk diplomasi geleneğinin önemini anlatan Yıldırım, “Dostlukları arttıralım, düşmanlıkları azaltalım. Türkiye’yi çok iyi tanıtalım” dedi.

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri
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