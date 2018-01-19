Türkiye’nin önde gelen erken aşama teknoloji girişimi yatırımcılarından StartersHub, EY Türkiye ile birlikte hayata geçirdiği “EY VenturesTalk” isimli sohbet toplantılarının ilkini, 18 Ocak 2018 Perşembe günü, StartersHub’ın İstanbul Levent’teki merkezinde gerçekleştirdi. Buluşma, “Yeni Ekonomide İnovasyon Süreci” teması ile düzenlendi.

Geleneksel iş yapış biçiminin hızla değiştiği günümüzde, kurumları ve girişimcileri aynı platformda buluşturarak sinerji yaratmaya odaklanan etkinliğin açılış konuşmaları StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları ve EY Türkiye Şirket Ortağı Demet Özdemir tarafından gerçekleştirildi.

StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, EY Türkiye ile birlikte düzenledikleri “EY VenturesTalk”un girişimcilik ekosistemine katma değer yaratacağına inandığını ifade etti. StartersHub'ın ekosistemde işbirlikçi yaklaşımına dikkat çeken Dorman, “Bir girişimcinin kendisini ve girişimini nasıl her gün bir adım daha ileriye götüreceğini düşünmesi gerekiyor. Bugün kurumların gündeminde ise daha hızlı, esnek ve yaratıcı olmak üzere girişimci ruhu canlandırmak yer alıyor. Dolayısıyla bu iki grubun birbirini beslemesi ve birlikte büyümesi önemli bir ihtiyaç ve fırsat. EY Türkiye ile birlikte başlattığımız EY VenturesTalk platformun yeni nesil iş modelleri ve değer yaratma konusunda önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz” dedi.

Teknoloji alanında atılan adımların ve özellikle startup’ların taşıdığı girişimcilik ruhunun Türkiye’nin bir cazibe merkezi haline gelmesine destek olarak üretime, istihdama ve büyümeye önemli katkılar sağlayacağını belirten EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye, jeopolitik konumu, demografik yapısı ve sürekli gelişen ekonomisi dolayısıyla hızlı değişen iş dünyası dinamiklerinin dünyada en çok hissedildiği ülkelerden biri olma özelliği taşıyor. EY olarak Türkiye’de 30 yılı aşkın bir süredir iş ortaklarımıza yüksek katma değerli hizmetler sunabilmemizde, yenilikçi hizmetler, inovasyon ve teknolojiye verdiğimiz önemin ve girişimcilik alanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin payı büyük. Bu yıl Türkiye’de 10. kez düzenlediğimiz Yılın Girişimcisi Programı ve iki yıldır düzenlemekte olduğumuz EY Girişimci Kadın Liderler programlarımızla da girişimcilere destek olmaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etmekteyiz. Ülkemizin köklü bir dijital dönüşüm içerisine girdiği bu dönemde, kurumsal şirketlerle teknoloji girişimcilerini bir araya getirilmesine ön ayak olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz.”

Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirecek “EY Ventures Talk” toplantılarını hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren EY Türkiye Kurumsal Finansman Şirket Ortağı Demet Özdemir, “EY Türkiye olarak, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında etkin rol oynayan girişimciliğe büyük önem veriyor ve girişimcileri her alanda destekliyoruz. Kadın girişimcilerin iş dünyasında yükselmelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programımız ve bugüne kadar girişimcilik alanında yürüttüğümüz bir çok faaliyetle birlikte bu yıl ilk kez StartersHub ile işbirliğiyle “EY Ventures Talk” sohbet toplantılarını hayata geçirdik. Startup girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedeflediğimiz bu toplantılarda, gücüne çok inandığımız kamu, özel sektör ve girişimciler arasındaki iş birliğinin pekişmesini; kurumların ve startupların birbirlerini daha yakından tanımalarını ve karşılıklı ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak işbirliği içinde başarılı projelere imza atmalarını amaçlıyoruz. “

“Kurumlardaki inovasyon neden farklıdır ve startup’larla nasıl bir inovasyon ortaklığı kurabilirler?” başlıklı konuşmasıyla EY Türkiye Danışmanlık Bölümü İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Mehmet Gülez ise kurumların mükemmeliyet ve kalite kadar yeniden girişimci bir ruha sahip olmaları gerekliliğinin altını çizdi. Gülez; girişimci bir ruhu kazanmaları için kurumların yeni iş modellerine, iş birliklerine açık, iç ve dış girişimcileri ortaya çıkartacak inovasyonu destekleyen yönetişim tarzına odaklanmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Arçelik Garage Takım Lideri Celal Vatansever ve Onlock Kurucu Ortağı Dinçer Sözütok’un katılımlarıyla gerçekleştirilen “Arçelik – Onlock Girişimcilik Yolculuğu” paneli ise inovatif şirketlerinin özellikleri ve startup'ların ortak inovasyon süreçleri hakkında önemli bir örnek olarak katılımcılara sunuldu.