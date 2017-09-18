Yeni eğitim yılı sosyal medya gündeminde #ZilÇaldı

Metin Feyzioğlu

Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim öğretim yılı kutlu olsun. Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet’in faziletlerinin anlaşıldığı bir yıl olsun.

Yusuf Tekin‏ @Yusuf__Tekin

1. Bugün yeni bir eğitim öğretim yılına Bismillah diyoruz. Allah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı etsin.++

2. Öğretmenler başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımın Allah yardımcısı olsun. Bütün öğrenci kardeşlerime Allah kolaylık versin.

Akif Çağatay Kılıç‏

2017-2018 Eğitim öğretim yılının bütün öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını dilerim.

Ertan Yergin‏ @ert_analiz

Yeni eğitim öğretim yılı herkese hayırlı olsun. Eğitim sisteminin yaz-boz olmayacağı bir dönem olsun, denemelerinizi başka yerlerde yapın.

Orhan GÜMÜŞ‏ @orhangumus1919

#Başöğretmen Atatürk'ün izinden giden öğretmenlerimize ve aydınlık yarınlarımızın teminatı öğrencilerimize başarılar dilerim.#ZilÇaldı

Kadir Göler‏ @kadirgolerr

İlk duyduğum zil sesini hala dün gibi hatırlıyorum. Yıllar çabuk geçti kıymeti bilinmesi gereken güzel yıllar. #ZilÇaldı

Ebru Abanoz‏ @ebru_abanoz

#ZilÇaldı bir zamanlar çok değerli olan öğretmenlik mesleği için çok üzücü günler yaşıyoruz

SEMA SEMİZ YÜCE‏ @semasemiiz

Yeni eğitim yılımız hayırlı olsun inşallah daha ileriye giden bi toplum oluruz eğitim ile .. #ZilÇaldı

🇹🇷Aslı Dursun‏ @AsliDursun

#ZilÇaldı fakat öğrenciler öğretmensiz. @tcmeb atama yapmıyor ücretli öğretmen alıyor

EDS #KISKANÇ‏ @elifdnmzrsnmz

#ZilÇaldı geçen sene olmayan müzik resim beden hepsi ders programında hayırdır?

Serhat Bağcı‏ @SerhatBac15

Öğretmensiz okullarda da #ZilÇaldı mi acaba?

Mehmet Alican Döne‏ @tamsayilikesir

Bugün milyonlarca öğrenci ders programının fotoğrafını çekip telefona arka plan yapacak #ZilÇaldı

Guti Eran‏ @erhan_ugr

Günaydın #ZilÇaldı Yürüyen çantalar arttığına göre Okullar açılmış

BTLSNMZ‏ @bsonmez_gs_

Evet #ZilÇaldı tamamen değişmiş ogretmen kadrosu ile allak-bullak bir sistemle, kafası daha okula başlamadan karışan öğrenci ile #ZilÇaldı

Tuba Şahin Özçelik‏ @Tubash54

#ZilÇaldı ama biz sesini evden duyduk. Yeni egitim yılını 2017 KPSS’den aldığımız yüksek puanlar ve derecelerle evde karşıladık.

Mustafa Kemal Kalkan‏ @KemalKalkan95

#ZilÇaldı Okullarda öğrencilerimizle kaynaşmamız gerekirken tarlada domates topluyoruz. Emeklerimizin karşılığı bu mu olacaktı?

Leyla‏ @sekeremekere99

#ZilÇaldı Bir taraftan sınıflar öğretmensiz deniyor diğer taraftan atanamayan öğretmenler bekliyor

OzaN‏ @OzaN10line

#ZilÇaldı Hadi hayırlı olsun diycem de ilk gün kacarsınız siz ztn okuldan ahahshshshdh

Gürkan Çomak‏ @gurkan_comak

#ZilÇaldı ama hala öğretmenlerin atama sorununa çözüm bulunamadı okullar ücretli öğretmen dolu binlerce açık var