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    Hürriyet >Eğitim>Yeni eğitim yılı sosyal medya gündeminde #ZilÇaldı

    Yeni eğitim yılı sosyal medya gündeminde #ZilÇaldı

    Hürriyet Eğitim
    18.09.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 10:48

    Okulların açılması sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar yeni eğitim yılının güzel geçmesini diledi, bazıları da Türkiye’de eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

    Metin Feyzioğlu
    Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim öğretim yılı kutlu olsun. Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet’in faziletlerinin anlaşıldığı bir yıl olsun.

    Yusuf Tekin‏ @Yusuf__Tekin
    1. Bugün yeni bir eğitim öğretim yılına Bismillah diyoruz. Allah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı etsin.++
    2. Öğretmenler başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımın Allah yardımcısı olsun. Bütün öğrenci kardeşlerime Allah kolaylık versin.

    Akif Çağatay Kılıç‏
    2017-2018 Eğitim öğretim yılının bütün öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını dilerim.

    Ertan Yergin‏ @ert_analiz
    Yeni eğitim öğretim yılı herkese hayırlı olsun. Eğitim sisteminin yaz-boz olmayacağı bir dönem olsun, denemelerinizi başka yerlerde yapın.

    Orhan GÜMÜŞ‏ @orhangumus1919 
    #Başöğretmen Atatürk'ün izinden giden öğretmenlerimize ve aydınlık yarınlarımızın teminatı öğrencilerimize başarılar dilerim.#ZilÇaldı

    Kadir Göler‏ @kadirgolerr 
    İlk duyduğum zil sesini hala dün gibi hatırlıyorum. Yıllar çabuk geçti kıymeti bilinmesi gereken güzel yıllar. #ZilÇaldı

    Ebru Abanoz‏ @ebru_abanoz 
    #ZilÇaldı bir zamanlar çok değerli olan öğretmenlik mesleği için çok üzücü günler yaşıyoruz

    SEMA SEMİZ YÜCE‏ @semasemiiz 
    Yeni eğitim yılımız hayırlı olsun inşallah daha ileriye giden bi toplum oluruz eğitim ile .. #ZilÇaldı

    🇹🇷Aslı Dursun‏ @AsliDursun 
    #ZilÇaldı fakat öğrenciler öğretmensiz. @tcmeb atama yapmıyor ücretli öğretmen alıyor

    EDS #KISKANÇ‏ @elifdnmzrsnmz 
    #ZilÇaldı geçen sene olmayan müzik resim beden hepsi ders programında hayırdır?

    Serhat Bağcı‏ @SerhatBac15 
    Öğretmensiz okullarda da #ZilÇaldı mi acaba?

    Mehmet Alican Döne‏ @tamsayilikesir 
    Bugün milyonlarca öğrenci ders programının fotoğrafını çekip telefona arka plan yapacak #ZilÇaldı

    Guti Eran‏ @erhan_ugr 
    Günaydın #ZilÇaldı Yürüyen çantalar arttığına göre Okullar açılmış

    BTLSNMZ‏ @bsonmez_gs_ 
    Evet #ZilÇaldı tamamen değişmiş ogretmen kadrosu ile allak-bullak bir sistemle, kafası daha okula başlamadan karışan öğrenci ile #ZilÇaldı

    Tuba Şahin Özçelik‏ @Tubash54 
    #ZilÇaldı ama biz sesini evden duyduk. Yeni egitim yılını 2017 KPSS’den aldığımız yüksek puanlar ve derecelerle evde karşıladık.

    Mustafa Kemal Kalkan‏ @KemalKalkan95 
    #ZilÇaldı Okullarda öğrencilerimizle kaynaşmamız gerekirken tarlada domates topluyoruz. Emeklerimizin karşılığı bu mu olacaktı?

    Leyla‏ @sekeremekere99 
    #ZilÇaldı Bir taraftan sınıflar öğretmensiz deniyor diğer taraftan atanamayan öğretmenler bekliyor

    OzaN‏ @OzaN10line 
    #ZilÇaldı Hadi hayırlı olsun diycem de ilk gün kacarsınız siz ztn okuldan ahahshshshdh

    Gürkan Çomak‏ @gurkan_comak 
    #ZilÇaldı ama hala öğretmenlerin atama sorununa çözüm bulunamadı okullar ücretli öğretmen dolu binlerce açık var

    Etiketler: okullar açıldı , zil çaldı , Twitter , ÖĞRENCİ , Öğretmen , Atanamayan Öğretmenler
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