Yeni eğitim yılı sosyal medya gündeminde #ZilÇaldı

Metin Feyzioğlu
Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim öğretim yılı kutlu olsun. Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet’in faziletlerinin anlaşıldığı bir yıl olsun.
Yusuf Tekin @Yusuf__Tekin
1. Bugün yeni bir eğitim öğretim yılına Bismillah diyoruz. Allah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı etsin.++
2. Öğretmenler başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımın Allah yardımcısı olsun. Bütün öğrenci kardeşlerime Allah kolaylık versin.
Akif Çağatay Kılıç
2017-2018 Eğitim öğretim yılının bütün öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını dilerim.
Ertan Yergin @ert_analiz
Yeni eğitim öğretim yılı herkese hayırlı olsun. Eğitim sisteminin yaz-boz olmayacağı bir dönem olsun, denemelerinizi başka yerlerde yapın.
Orhan GÜMÜŞ @orhangumus1919
#Başöğretmen Atatürk'ün izinden giden öğretmenlerimize ve aydınlık yarınlarımızın teminatı öğrencilerimize başarılar dilerim.#ZilÇaldı
Kadir Göler @kadirgolerr
İlk duyduğum zil sesini hala dün gibi hatırlıyorum. Yıllar çabuk geçti kıymeti bilinmesi gereken güzel yıllar. #ZilÇaldı
Ebru Abanoz @ebru_abanoz
#ZilÇaldı bir zamanlar çok değerli olan öğretmenlik mesleği için çok üzücü günler yaşıyoruz
SEMA SEMİZ YÜCE @semasemiiz
Yeni eğitim yılımız hayırlı olsun inşallah daha ileriye giden bi toplum oluruz eğitim ile .. #ZilÇaldı
🇹🇷Aslı Dursun @AsliDursun
#ZilÇaldı fakat öğrenciler öğretmensiz. @tcmeb atama yapmıyor ücretli öğretmen alıyor
EDS #KISKANÇ @elifdnmzrsnmz
#ZilÇaldı geçen sene olmayan müzik resim beden hepsi ders programında hayırdır?
Serhat Bağcı @SerhatBac15
Öğretmensiz okullarda da #ZilÇaldı mi acaba?
Mehmet Alican Döne @tamsayilikesir
Bugün milyonlarca öğrenci ders programının fotoğrafını çekip telefona arka plan yapacak #ZilÇaldı
Guti Eran @erhan_ugr
Günaydın #ZilÇaldı Yürüyen çantalar arttığına göre Okullar açılmış
BTLSNMZ @bsonmez_gs_
Evet #ZilÇaldı tamamen değişmiş ogretmen kadrosu ile allak-bullak bir sistemle, kafası daha okula başlamadan karışan öğrenci ile #ZilÇaldı
Tuba Şahin Özçelik @Tubash54
#ZilÇaldı ama biz sesini evden duyduk. Yeni egitim yılını 2017 KPSS’den aldığımız yüksek puanlar ve derecelerle evde karşıladık.
Mustafa Kemal Kalkan @KemalKalkan95
#ZilÇaldı Okullarda öğrencilerimizle kaynaşmamız gerekirken tarlada domates topluyoruz. Emeklerimizin karşılığı bu mu olacaktı?
Leyla @sekeremekere99
#ZilÇaldı Bir taraftan sınıflar öğretmensiz deniyor diğer taraftan atanamayan öğretmenler bekliyor
OzaN @OzaN10line
#ZilÇaldı Hadi hayırlı olsun diycem de ilk gün kacarsınız siz ztn okuldan ahahshshshdh
Gürkan Çomak @gurkan_comak
#ZilÇaldı ama hala öğretmenlerin atama sorununa çözüm bulunamadı okullar ücretli öğretmen dolu binlerce açık var