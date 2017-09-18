Yeni eğitim öğretim yılı mesajları: Eğitim bir ülkenin geleceğinin güvencesidir

2017-2018 eğitim yılı için bugün ilk ders zili çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci yeniden sınıfları doldurdu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecek yayınladığı mesajında eğitimin, bir ülkenin geleceğinin güvencesi olduğunu vurguladı. Bilecek, dijital dönüşüme uyum sağlamanın önemine vurgu yaptığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Dijital dönüşümün yaşandığı ve yeni bir sanayi devriminin söz konusu olduğu bu dönemde sadece ekonomi değil, tüm toplumsal yaşam köklü bir değişimden geçiyor. Dünyanın gittiği yönü doğru okuyarak eğitim politikalarını bu değişime göre güncellemek zorundayız. Atatürk, istikbal için en önemli ilkeyi ‘Fikri hür, Vicdanı hür, İrfanı hür nesiller!’ diyerek en yalın bir şekilde ifade etmiştir. Bilim ve teknolojide öne geçen ülkelerin diğerleri ile arayı açtığı bir çağda, müfredatımızın bilimsel temellere dayanması ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Sorgulayan, özgür düşünen, dijital okuryazarlık ve yabancı dil becerileri gelişmiş gençler yetiştirmeye odaklanmalıyız. 21.yüzyıl becerilerini, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) yaklaşımını, kodlama ve robotiği erken yaşlarda çocuklarla buluşturduğumuz takdirde, uluslararası rekabette eğitim kalitesiyle parlayan bir ülke olabiliriz. Eğitim bir ülkenin geleceğinin güvencesidir. Eğitim gündemini oluşturan tartışmalı konularda, ülkemizdeki farklı bilgi, tecrübe ve bakış açılarının oluşturduğu çeşitlilik ve zenginlikten daha fazla faydalanılması gereklidir. Aynı çerçevede kamu, eğitim STK’ları ve özel sektör işbirliklerinin daha da geliştirilmesi son derece önemlidir.2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Cumhuriyetimizin değerli öğretmenleri ve eğitim yöneticileri ile öğrencilerimiz başta olmak üzere, tüm eğitim camiamıza başarılar diliyorum.”

GÜVENLİ ÜRÜN ORANI YÜZDE 99

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil de kırtasiyede güvenli ürün oranının yüzde 99’a çıktığını hatırlattı. Şendil, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünleri kullanarak eğitimlerini sürdürmeleri için çalıştıklarını hatırlatarak şu mesajı paylaştı:

“Uzun bir yaz tatilinin ardından yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizler Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en sağlıklı, en güvenilir ve en yenilikçi ürünleri kullanarak eğitimlerini sürdürmeleri konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar ve kurduğumuz sağlıklı iletişim neticesinde, kırtasiyede güvenli ürün oranı yüzde 99’a çıktı. Bu oran, dünya standartlarının da üzerinde. TÜKİD olarak güvenli ürün oranını yüzde 100’e çıkarana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, yeni dönemde gönül rahatlığıyla kırtasiye ürünlerini kullanabilirler. Çok başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.”