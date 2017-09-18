Yeni eğitim hamleleri pilot illerde başlayacak

2017 - 2018 yılı açılışı için Şanlıurfa’ya giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni eğitim yılında pilot illerde devreye sokulacak projelerle eğitimi üst sevilere çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni eğitim ve öğretim yılının startının verildiği Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'nda konuşan Yılmaz, “Yeni okullar, yeni müfredatla, yeni okullarla, yeni hedeflerle yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlıyoruz” dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında farklı alanlarda pilot illerin seçildiğini ve uygulamanın başlayacağını belirten Bakan Yılmaz, “Bu yıl ilk defa 5 yaş için okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyoruz. 5 yaş için okul açma oranı geçen eğitim ve öğretim yılında büyüyüp yüzde 73.94’e yükseldi. Bu yıl bu oranı daha da arttırmak istiyoruz. 53 etkinlikten oluşan etkinlik kitabı ve öğrenci çalışma materyali hazırlanmış olup 37 pilot şehre gönderildi. Okul öncesi çocukların pilot illerdeki giderlerini bakanlık olarak biz karşılayacağız. Ortaokul 5’inci sınıf için yabancı dil uygulaması için 620 ortaokulda pilot uygulama başlatılacak. Netice başarılı olursa tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız” dedi. Yılmaz özetle şöyle konuştu:

19 TEMATİK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİ ALDI

“Bu yıl 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıflarda yeni müfredat uygulanacak. Yine bu yıl ilk defa öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve tüm sosyal çalışmalar pilot olarak kayıt altına alınacak. Yine bu yıl 12 pilot il seçtik. İlkokul 3’üncü ve 4’üncü sınıflara devam eden, Türkçe ve matematikten destek isteyen öğrencilere de ek yetiştirme programı uygulayacağız. Bu yıl 12 ilde 19 tematik meslek lisesi ilk defa öğrenci alarak eğitime başlıyor. Yine bu yıl ilk defa mesleki ve teknik okullarına performansları istenecek ve her okula bir karne verilecek. Bütün bu yapılanların yanında daha çok şey yapılacağını da biliyorum. Eğitim ciddi bir konu ve dünyanın her yerinde de ciddi bir değişikliğin yapıldığı bir konu.

En iyi eğitimim olduğu söylenen Amerika’da her gün eğitim nasıl iyi oldu diye bir rapor hazırlanıp, Finlandiya’da her gün bir değişiklik yapılır, Japonya’da eleştirilir. Şimdi size Türkiye’deki Milli Eğitim şuralarından birinden alınan bakanın konuşmalarını aktarıyorum, ortaokul öğretmenleri ilkokuldan gelen öğrencilerin zayıf olduğunu söylüyor. Lise öğretmenleri aynı sorunları ortaokula yüklüyorlar. Üniversite ve yüksek mektepleri ise liseden gelen çocuklarımızın eksikliklerinde ısrar ediyorlar. Mevcut öğretim bünyesini nasıl kurmalıyız ki her parçası birbirinden haberdar olarak işleyebilsin.

Bu 1939 yılında milli eğitim bakanı tarafından söyleniyor. 1949 yılındaki şurada ise hayatla ilgili olmayan bir çok madde okutuyoruz, öğrettiğimiz konular hayati değildir. 1949 yılında bu müfredat işe yaramıyor diye yeniden gözden geçirilmesine karar verildi. Biz de müfredatı çağın gereği olarak, teknolojinin gereği olarak çağa uydurmak istiyoruz. Biz de eleştirileceğiz. Bizden sonra gelenler bizlerin yaptıklarını da değiştirecekler. Ama Türkiye bu gün dünyada 200’den fazla ülke var, eğer satın alma gücü kalitesi bakımından dünyada 13’üncü sıradaysak kişi başına düşen milli gelir 25 bin doların üzerinde. Diğer ülkelerin önüne nasıl geçtik, petrolümüz yok, doğalgazımız yok, altınımız yok ama bir şeyimiz var, beşeri sermayemiz. Her birsi bir mücevher ama bu mücevher ortaya çıkartmak eğitimle olur. Türkiye’nin nereden nereye geldiğini göstermek için Birleşmiş Milletler Kalkındırma Programının 2002 raporu var. O raporda ülkelerin savunma sanayi ihracatlarını da belirtiyor. Türkiye o raporda 2 milyon dolarlık savunma sanayi ürünü ihraç ediyor. Neden koymuşlar, muhtemelen savunma sanayi türünün ileri teknoloji gerektirdiğini, bunların ancak üstün nitelikli bir eğitimle sağlanabileceğini, bilim olmadan bunların yapılamayacağını ve ihraç edilemez olduğunu düşünmüş olmalılar. Türkiye şimdi 1.6 milyar dolar savunma sanayi ürünü ihraç ediyorsa, Türkiye eğitimi iyi bir yoldadır. Ancak eksiğimiz var hatamız var. Bunları düzeltmeye hazırız. Kat edeceğimiz çok yol var.”