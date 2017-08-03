Yeni e Dergisi ağustos sayısı raflardaki yerini aldı

Dergi, dosya başlığına uygun bir şekilde, Ahmet Erhan’ın “Kenar Mahallede Bir Pazar Günü” şiirinden dizeleri kapağına taşıyor. Kapak resminin Solmaz Aksoy imzalı olduğu yeni sayıda, “Bir Pazarımız Var” başlıklı sunu yazısında aynı şiirin sonuna atıfta bulunulmuş: Kenar mahallede bir pazar günü / Böyle başladı nasıl biter kimbilir."

Şiir ve öykülere de yer veren Yeni e Dergisi, Adnan Özyalçıner ile Arzu Erkan'ın öyküleri, Çinli şair Xie Xiangnan'ın bir şiirinin çevirisi hafta tatili temasını işliyor. "Boş Pazar", aynı zamanda Özyalçıner'in öyküsünün adı. Dosya konusunda Bülent Falakaoğlu, Fırat Turgut, Mehmet Türkmen, Barış Avşar, Şenay Aydemir, Erdem Aksakal, Murat Özveri ve Nurgül Özlü'nün yazıları yer alıyor.

Derginin ilk eleştirisi, Çağdaş Günerbüyük tarafından kaleme alınan, son dönemde çokça bahsedilen “Fi” Dizisi hakkında.

Amerikalı şair Philip Levine'e nin şiiri, derginin ilk şiiri arasında yer alıyor. Bunun dışında, dünyanın çeşitli ülke ve kültürlerinden şiirler Yeni e Dergisi ağustos sayısında yerini alıyor.