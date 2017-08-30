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Yeni Duster'ın ilk fotoğrafları geldi

Hürriyet Haber
30.08.2017 - 12:25 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 12:27

Dacia, tamamen yenilediği Duster modelinin ilk fotoğraflarını paylaştı. Daha modern ve sağlam bir görüntüye kavuşan Duster'ın ilk resmi gösterimi ise Frankfurt Fuarı'nda gerçekleşecek

Yeni Duster’ın ilk gösterimi 2017 Frankfurt Fuarı’nda 12 Eylül’de gerçekleştirilecek. Modern, çekici ve sağlam dış tasarımın yanı sıra tamamen yeniden tasarlanan iç mekan ve yeni donanımlar da Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.

Lansmanının gerçekleştiği 2010’dan bu yana bir milyonu aşkın satış adedine ulaşan Duster olağanüstü başarı hikayesini devam ettirmeye hazırlanıyor.

Yeni Duster’ın maceracı ruhu ve zorlu yolları aşma kabiliyeti, en son versiyonun güncellenen tasarımıyla ortaya konuyor. Modelin DNA’sına sadık kalan yeni tasarımı ile Duster’ın sağlam ve kaslı kişiliği, yeni ve lansman rengi Atakama Turuncusu ile vurgulanıyor.
Yeni Dusterın ilk fotoğrafları geldi
Diğer taraftan yatay çizgiler ve en uç köşelere yerleştirilen farlar modelin sağlam duruşunu pekiştiriyor. Dacia’nın kısa süre önce modellerinde uyguladığı dört kırmızı kareden oluşan arka far tasarımı Duster’da da göze çarpıyor.

 

Etiketler: Duster , Frankfurt Fuarı , fuar
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