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Yeni durak BalÄ±kesir

Medya Doktoru YapÄ±m tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± illerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Åžehr-i Medeniyet Defilesi BalÄ±kesir'de yapÄ±ldÄ±.

BehlÃ¼l AYDINÂ
04 AÄŸustos 2017 - 10:03:35

Defilenin sunuculuÄŸunu Vatan ÅžaÅŸmaz Ã¼stlenirken podyumda Sema ÅžimÅŸek, TuÄŸÃ§e SarÄ±kaya, Ã–zlem KatipoÄŸlu, SeviyeÄ°kbal ve Pelin Suade gibi birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ model yer aldÄ±.

Yeni durak BalÄ±kesir

Vatan ÅžaÅŸmaz da Ã¶zel tasarlanmÄ±ÅŸ kostÃ¼mle podyuma Ã§Ä±karken, defilenin baÅŸ mankenliÄŸini Ã¼stlenen Sema ÅžimÅŸekâ€™in kostÃ¼mleri ise bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. Gecenin finalindeMedya Doktoru YapÄ±m firmasÄ± adÄ±na YapÄ±mcÄ± SavaÅŸ UÄŸurlu, BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Genel Sekreteri Osman YenidoÄŸanâ€™a plaket takdim etti. Â 

Yeni durak BalÄ±kesir

YayÄ±nlanma Tarihi : 23 KasÄ±m 2015 - 11:32:00
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