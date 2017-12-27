Yeni dönem mesajı: Dürüstlük istiyoruz

30 Haziran 2018’e kadar Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenecek olan Bulgaristan, 6 aylık programda ‘Batı Balkanlar’ı AB genişlemesinin odağına yerleştirirken Türkiye’ye yer vermedi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da geçen hafta katıldığı bir programda, “Türkiye’nin AB’ye üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım” demişti. Bu gelişmeleri değerlendiren AB Uyum Komisyonu Başkanı Gülpınar şunları söyledi:



BRÜKSEL’İN YAKLAŞIMI

“Bu açıklamaları sadece Bulgaristan boyutuyla değerlendirmemek lazım. Dönem Başkanlığı, AB merkezinden bağımsız hareket edemiyor. AB bir ülkeyle ilişkileri sürüncemede bırakıyorsa bir dönem başkanı, ‘Her şeye rağmen ben müzakereleri ilerleteceğim’ diyemez. Bulgaristan AB üyeleri içinde en yakın olduğumuz ülkelerden biri. Batı Balkanlar’la ilgili yaklaşımı bizim de uzun zamandır desteklediğimiz bir durum. Türkiye olsa da olmasa da Balkanlar’ın AB üyeliği arzuladığımız bir gelişme olur.



‘İKİYÜZLÜLÜK’ SÖZLERİNE DESTEK

AB sürecimizde kesin olan şudur; ayrıcalıklı ortak, özel statü gibi farklı teklifleri kesinlikle reddediyoruz. Tam üyelik dışında hiçbir seçeneği kabul etmiyoruz. Bu açıdan Bulgaristan Başbakanı’nın ikiyüzlülük konusundaki sözleri bizim de katılabileceğimiz, destekleyeceğimiz bir husus. Uzun zamandır Türkiye’ye yönelik bir tavır var. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden beri artarak devam eden bir tutum söz konusu. son noktayı koyan biz olmayacağız. AB artık net bir mesaj vermeli. Biz bu süreci bırakmıyoruz ama bırakacak olan sizseniz bunu söyleyin. İkiyüzlülük yapmamak bunu da gerektirir. Son dönemde dönem başkanlıkları hep küçük ülkelerdeydi; Malta, Estonya gibi. Onların inisiyatif almaları mümkün değil. Temmuzda Avusturya gelecek. Belki çok daha zorlu bir süreç olacak. Mevcut sıkıntılara bir de Avusturya’nın kendi tutumu eklenecek. ‘Sonlandırıyoruz’ derlerse kendilerinin bileceği şey.”







AVRUPA'YLA 3 MİLYAR EURO'LUK SÖZLEŞME

AVRUPA Birliği’nin (AB), Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin ihtiyaçları için iki yıl içinde kullanılmak üzere taahhüt ettiği 3 milyar Euro’nun tamamı sözleşmelere bağlandı. AB’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Son sözleşmeyi de dün yaptık. Böylece sözümüzü tutmuş olduk” dedi.



Gazetecilerle bir araya gelen Büyükelçi Berger, 3 milyar Euro yardım programı kapsamında toplam 72 projenin sözleşmeye bağlandığını belirtti. AB, önümüzdeki iki yıl içinde kullanılmak üzere ikinci 3 milyar Euro yardım paketini görüşerek karara bağlayacak. Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması beklenen AB-Türkiye zirvesi için de 2018’in ilk yarısında AB’nin gerçekleştireceği zirve toplantısının sonrasını işaret etti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye-AB ilişkileri için “Brexit model olabilir” sözleri için de Berger, “Türkiye AB’ye aday ülke ve süreç devam ediyor” dedi.